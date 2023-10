Fiz isso e agora consigo ler mensagens apagadas no WhatsApp

Não é raro vermos uma mensagem simplesmente ser apagada da tela de bate-papo do aplicativo WhatsApp e sequer termos tempo de ler o seu conteúdo. A curiosidade que consome muitos usuários os levava a instalar versões paralelas do app para conseguir resgatar o que fora apagado, expondo o celular a riscos de segurança. No entanto, foi descoberto, recentemente, uma forma de recuperar mensagens deletadas de forma totalmente legal. Aprenda como fazer, logo abaixo.

O truque foi revelado

Para os usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp não é algo incomum receber uma mensagem e, em seguida, vê-la desaparecer quando o remetente simplesmente a apaga.

Isso pode despertar curiosidade, mas para aqueles com dispositivos Android, há uma solução prática. Siga a leitura, logo abaixo e aprenda como fazer.

Recurso para poucos privilegiados

Infelizmente, este truque não está disponível para os usuários de iOS (iPhone). A boa notícia é que não é necessário recorrer a aplicativos externos para visualizar mensagens apagadas no WhatsApp.

Aprenda o passo a passo:

No seu celular Android, acesse o menu e selecione “Configurações”. Em seguida, procure a opção “Notificações”. Na nova janela, clique em “Configurações Avançadas”. Agora, busque por “Histórico de notificações” e selecione essa opção. Dica: você pode usar a barra de pesquisa para encontrar rapidamente essa configuração. Ative o histórico na primeira opção disponível.

Para ilustrar melhor o tutorial acima, veja a captura de tela, logo abaixo.

A ‘mágica’ funciona, mesmo?

Com certeza, sim! Após seguir esses passos, todas as novas mensagens que você receber, incluindo aquelas que foram apagadas no chat do WhatsApp, estarão visíveis neste menu. Para acessá-lo, basta seguir o mesmo caminho nas configurações do seu celular Android.

É importante observar que o processo para ativar essa função pode variar dependendo do modelo do aparelho Android. No entanto, a maioria dos dispositivos segue o mesmo método.

Agora, com essa dica, você não precisará mais se perguntar sobre o conteúdo das mensagens apagadas no WhatsApp. É uma solução simples e eficaz para manter o controle das suas conversas no aplicativo.

