Novo botão do iPhone 16 gera polêmica e desperta curiosidade

O iPhone 15 acabou de chegar às lojas do Brasil, mas em outras partes do mundo, entusiastas dos modernos (e caros) aparelhos da maçã já fazem dezenas de especulações sobre o que pode ser esperado para a 16ª versão, que só será lançado em 2024. Continue a leitura, a seguir, e entenda o que se sabe, até agora.

Especialistas especulam possíveis novos recursos no iPhone 16. | Foto: Divulgação

De olho no próximo iPhone

O iPhone 15 mal chegou às lojas do Brasil, mas como é tradição após um lançamento da Apple, as atenções já se voltam para o futuro.

Neste caso, a grande especulação gira em torno do que podemos esperar do aguardado iPhone 16, previsto para ser lançado somente em 2024. Continue lendo, logo abaixo, e entenda o que está sendo ‘investigado’ para a futura versão do smartphone.

Leia mais: Novo iPhone sabe se você está feliz ou triste

Rumores de um novo botão

Os primeiros vazamentos sobre o iPhone 16 começaram a surgir, e um deles chama a atenção para uma possível mudança na composição de botões do dispositivo.

Segundo informações divulgadas pelo site especializado MacRumors, os técnicos da Apple já estão na fase de pré-produção do aparelho. A grande novidade seria a adição de um novo botão com tecnologia de toque capacitivo, que estaria posicionado abaixo do botão de ativação de tela.

Embora o possível nome desse novo botão seja mencionado como “botão de captura,” ainda não temos informações suficientes para definir com precisão qual será sua função exata.

Caso essa mudança se confirme, ela marcará a segunda alteração consecutiva na disposição de botões dos iPhones, pois o iPhone 15 já havia introduzido uma modificação ao substituir o botão mudo pelo botão de ação.

Novas lentes para o iPhone

Outro ponto de especulação gira em torno da capacidade fotográfica do iPhone 16. Como sempre, é importante ressaltar que estamos lidando com rumores, e muita coisa pode mudar até o lançamento oficial, previsto para o segundo semestre de 2024.

Recentemente, o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por suas previsões acertadas sobre produtos das grandes empresas de tecnologia, sugeriu que o novo modelo Pro da Apple poderá vir equipado com uma lente Tetraprism.

Essa lente promete oferecer o maior zoom óptico já visto em um iPhone, uma característica atualmente presente apenas no iPhone 15 Pro Max.

O sistema Tetraprism busca replicar a capacidade de uma lente de 120 mm de uma câmera full frame, o que representa um salto significativo na qualidade das imagens capturadas com o dispositivo.

Se essa informação se confirmar, o iPhone 16 Pro estará em pé de igualdade com o modelo topo de linha da geração atual, o 15 Pro Max, quando se trata de capacidade fotográfica.

Conclusão

Embora os rumores sobre o iPhone 16 sejam empolgantes, é importante lembrar que estamos diante de informações não confirmadas pela Apple. O lançamento oficial ainda está a algum tempo de distância, e a empresa pode fazer ajustes significativos no design e nas funcionalidades do dispositivo até lá.

À medida que novas informações surgirem, estaremos atentos para fornecer atualizações precisas sobre o que podemos esperar do próximo lançamento da Apple. Enquanto isso, os apaixonados por tecnologia e fãs da marca continuarão ansiosos por mais detalhes sobre o iPhone 16.

Leia também: 4 celulares que são tão bom ou melhores que o iPhone