Bolsa Família pode PAGAR MAIS; veja quanto quem entrou vai ganhar

Outubro chega com ótimas novidades para os beneficiários do Bolsa Família. Nos próximos dias, os brasileiros que fazem parte do programa de transferência de renda poderão contar com valores maiores em seus benefícios. Continue lendo, a seguir, para descobrir quem poderá se beneficiar desses adicionais no auxílio social.

Bolsa Família pode pagar valor maior a determinados grupos familiares neste mês. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aprovados para o acréscimo

Os pagamentos do Bolsa Família no mês de outubro trazem uma excelente notícia para os beneficiários do programa social.

A partir dos próximos dias, os cidadãos atendidos pelo Bolsa Família podem esperar por valores maiores em seus benefícios. Continue lendo, logo abaixo, e entenda quem pode ser beneficiado com os acréscimos financeiros.

Leia mais: Bolsa Família foi antecipado na conta DESTES brasileiros em outubro

Valores adicionais no Bolsa Família de outubro

O motivo por trás desse aumento é a inclusão de um segundo benefício, que apresenta intervalos de depósitos mais espaçados. Vamos detalhar quem terá direito a esse dinheiro extra.

Normalmente, o valor padrão do Bolsa Família é de R$ 600 para todos os beneficiários, independentemente do número de membros da família. No entanto, há acréscimos que variam de acordo com a idade dos integrantes da família.

Para as famílias com crianças de 0 a 6 anos, o Benefício Primeira Infância garante um adicional de R$ 150. Já o Benefício Variável Familiar e o Benefício Variável Familiar Nutriz acrescentam R$ 50 por cada criança ou adolescente de 7 a 18 anos, gestante ou bebê com até seis meses.

Auxílio Gás está de volta

Além desses acréscimos, os beneficiários do Bolsa Família podem contar com o retorno do Auxílio Gás em outubro, o que aumentará ainda mais o valor total do benefício.

O Auxílio Gás é um programa que realiza pagamentos a cada dois meses, calculados com base no preço médio do botijão de gás de 13 quilos, conforme apuração da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O último depósito ocorreu em agosto, no valor de R$ 108 para cada beneficiário, e espera-se que o valor seja semelhante em outubro. Na última rodada, aproximadamente 5,6 milhões de famílias foram beneficiadas.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família

É importante mencionar que os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Para outubro, o calendário é o seguinte:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Assim, os beneficiários do Bolsa Família podem se programar para receber os valores de acordo com o calendário estabelecido, sabendo que, neste mês, há um acréscimo significativo devido ao retorno do Auxílio Gás.

Leia também: COMUNICADO: governo revela “suspensão-relâmpago” do Bolsa Família