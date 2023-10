Lista de CPFs que receberão benefício antes de hora em outubro

Todos os meses milhões de brasileiros ficam na espera do pagamento do Bolsa Família. A média paga aos brasileiros é de até R$ 1 mil. Tudo depende dos valores referentes ao grupo familiar. A base do valor é de R$ 600 e somado com os outros adicionais podem ultrapassar os respectivos valores citados acima.

Bolsa Família tem pagamento confirmado

O Bolsa Família teve o seu pagamento confirmado. A partir deste mês de outubro o Bolsa Família irá pagar para os seus beneficiários o montante referente a R$ 600 + adicionais. Além disso, neste mês de outubro há uma grande surpresa para os beneficiários.

Alguns beneficiários do Bolsa Família também recebem o Vale-Gás. Neste mês de outubro será feito o pagamento do Vale-Gás. Logo, os beneficiários podem comemorar que haverá pagamentos em dobro para muitos.

Haja vista que se trata de um benefício adicional, que nem todos os beneficiários possuem direito. Lembrando que é necessário estar com os dados atualizados no Cadastro Único. Caso contrário, o benefício poderá ser cancelado.

Atualmente o Vale-Gás paga para os seus beneficiários o valor de R$ 110. Lembrando que é dado em conta a média do gás de cozinha, que nos últimos meses tem sofrido um grande recuo. É importante ficar atento a esses detalhes.

Ademais, o montante somado pode ultrapassar os valores citados. É válido lembrar que alguns beneficiários irão receber o Bolsa Família e Vale-Gás de maneira antecipada.

Afinal, quem receberá o benefício antecipado?

O Bolsa Família é pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Com base no número do NIS, o benefício é concedido aos brasileiros que são beneficiários.

No caso deste mês, a antecipação irá acontecer mediante os brasileiros que recebem o pagamento na segunda-feira. Que poderão receber os repasses no sábado anterior ao dia do pagamento.

Por exemplo: caso recebam o pagamento no dia 23 de outubro — já poderá sacar no sábado que antecede. Isto é, no dia 21. O cronograma completo será divulgado logo abaixo.

Final do NIS: 1

Data: 18 de outubro

Data: 18 de outubro Final do NIS: 2

Data: 19 de outubro

Data: 19 de outubro Final do NIS: 3

Data: 20 de outubro

Data: 20 de outubro Final do NIS: 4

Data: 23 de outubro

Data: 23 de outubro Final do NIS: 5

Data: 24 de outubro

Data: 24 de outubro Final do NIS: 6

Data: 25 de outubro

Data: 25 de outubro Final do NIS: 7

Data: 26 de outubro

Data: 26 de outubro Final do NIS: 8

Data: 27 de outubro

Data: 27 de outubro Final do NIS: 9

Data: 30 de outubro

Data: 30 de outubro Final do NIS: 0

Data: 31 de outubro

Portanto, essas são as datas dos benefícios que serão pagos neste mês de outubro. Ademais, basta aguardar as outras informações que poderão ser repassadas até o início do ciclo de pagamentos.

Caso hajam urgências, o Governo Federal pode antecipar ainda mais os repasses para alguns beneficiários. É importante ficar atento.

