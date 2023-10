Alô, motorista! ATENÇÃO! Multa de R$ 300 será aplicada no sábado (7)

Ao estar no trânsito conduzindo algum veículo, é importante ficar atento a vários fatores, tanto no quesito segurança quanto no quesito leis do Código de Trânsito Brasileiro. Pois caso uma das leis seja desrespeitada, o condutor pode receber uma multa e no dia 07, o órgão de trânsito deve distribuir várias multas no valor de R$ 300 para os condutores que não estiverem atentos, entenda o motivo e como se prevenir.

Cuidado ao transitar no sábado, há uma multa esperando vários motoristas | Foto :Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esta “operação” irá ocorrer em todo o Brasil?

Não, será exclusivo do Rio de Janeiro, pois a localidade está realizando uma mudança na Avenida Brasil, uma das mais conhecidas da cidade. O objetivo é preparar a via para que no próximo ano, consiga receber as operações do BRT Transbrasil.

Por conta disso, haverá duas pistas de rolagem que serão exclusivas de ônibus, isto é, qualquer outro veículo que for flagrado transitando na via em questão, poderá ser multado, como táxis e vans.

Além disso, ainda haverá mais duas mudanças na localidade, a saber, 2 viadutos serão fechados para veículos “comuns”, ou seja, se passar por eles, também pode receber multa.

Veja também: FIM Das Autoescolas? Novo Projeto Desobriga Necessidade De Aulas Para CNH

Qual o valor de cada multa?

Lembrando que a multa é para quem utilizar a faixa que será exclusiva para ônibus, haverão duas, isto é, nos dois sentidos. Desse modo, os motoristas ficarão proibidos de utilizar a faixa que fica mais à esquerda.

O percurso exclusivo para os ônibus possui 22 km de extensão, começando no bairro Caju e indo até o bairro Guadalupe.

Para garantir que ninguém irá desrespeitar as regras, a área contará com 19 radares e 8 lombadas eletrônicas. Portanto, cada condutor que for pego descumprindo a regra imposta estará cometendo uma infração do tipo gravíssima. O que acarretará em 07 pontos na CNH e uma multa de R$ 293,47.

A regra começará a valer quando?

Lembrando que as multas também serão destinadas às pessoas que estiverem usando o Viaduto da Treliça e da Avenida dos Campeões. Já que ambos também estarão proibidos para veículos.

Segundo a prefeitura local, as regras irão valer a partir das 00h de sábado. Além disso, a faixa exclusiva para ônibus, deve funcionar todos os dias, durante 24 horas.

Portanto, a partir de sábado, ao circular na faixa de ônibus a qualquer hora, o motorista poderá ser multado e receber os pontos na carteira de habilitação. Por isso, é importante ficar atento às mudanças que ocorreram no trânsito para se precaver de um prejuízo maior.

Veja também: O Que Fazer Se Você Trabalha Exposto Ao Sol? Veja Quais São Os Direitos