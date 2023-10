FINALMENTE! Auxílio Gás tem data marcada para cair na conta em outubro

Para quem esperava receber o auxílio em setembro e se desanimou, eis uma boa notícia. Neste mês, o os repasses referentes ao Auxílio Gás estão confirmados. O benefício, que é pago junto ao programa Bolsa Família, busca fornecer apoio financeiro às famílias que mais necessitam. Siga a leitura, logo abaixo e saiba em qual data irá receber o auxílio social.

Neste mês, o os repasses referentes ao Auxílio Gás estão confirmados e serão pagos no mesmo dia do Bolsa Família. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu botijão vai chegar

O governo federal está programando uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Gás, também conhecido como vale-gás nacional, para o mês de outubro.

Essa iniciativa, que é parte do apoio às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, tem como objetivo auxiliar na compra do botijão de gás de cozinha. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o benefício.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é concedido a famílias que se enquadram nos seguintes critérios: devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e possuir uma renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 660).

Além disso, o programa prioriza as mulheres vítimas de violência doméstica, bem como os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Auxílio com valor variável

Diferentemente de um valor fixo, o Auxílio Gás é variável e seu cálculo se baseia no preço médio do botijão de gás de 13 quilos, conforme apuração realizada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Em agosto, cerca de 5,6 milhões de famílias receberam uma parcela no valor de R$ 108, e o valor a ser pago em outubro será anunciado pouco antes do início dos depósitos, mantendo-se próximo a essa quantia.

Cronograma de pagamentos para outubro

Para facilitar o acesso ao benefício, os pagamentos do vale-gás coincidem com o calendário do Bolsa Família, considerando o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. O calendário de pagamentos para outubro é o seguinte:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Essa medida visa fornecer apoio financeiro às famílias que mais necessitam, garantindo o acesso a um item essencial como o gás de cozinha. Fique atento ao calendário e aos critérios de elegibilidade para não perder a oportunidade de receber esse auxílio importante.

