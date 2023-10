Outubro terá ECLIPSE SOLAR ANULAR: evento será poderoso no Brasil

Eclipses solares, embora deslumbrantes, são momentos de inquietação para a Astrologia. O ano de 2023 nos reserva quatro desses eventos astronômicos, mas o Eclipse Solar anular, marcado para 14 de outubro, tem o potencial de ser astrologicamente mais impactante no Brasil.

Vamos desvendar esse mistério? Continue lendo para compreender todo o impacto que o eclipse solar anular pode trazer para as nossas vidas.

Eclipse solar anular: entenda o que vai acontecer

No dia 14 de outubro, o Eclipse ocorrerá no grau 21º08 do signo de Libra, com horário de início em torno das 15h25, pelo horário de Brasília, encerrando-se às 17h54, com variações de horário dependendo da localização geográfica.

Durante este período, a Lua se alinhará perfeitamente entre a Terra e o Sol, gerando o fascinante “anel de fogo”, uma faixa do Sol que permanecerá visível como um anel em torno da sombra da Lua, de onde vem o nome Eclipse Solar anular.

Na Astrologia, eclipses são associados a incertezas e podem sinalizar crises que ocorrem algumas semanas antes ou até meses após o evento. Mas o que torna este eclipse particularmente poderoso no Brasil?

Brasil sob o impacto: eclipse promete agitação astrológica

A intensidade de um eclipse, de acordo com algumas correntes astrológicas, é amplificada nas regiões onde ele é visível. O Eclipse Solar anular de 14 de outubro será visível em todo o Brasil, com destaque para o Norte e o Nordeste do país, incluindo as capitais do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Nestas regiões, eventos significativos podem ocorrer durante o período de influência do eclipse, que pode se estender por até um ano após o fenômeno. Um exemplo é o eclipse 26 de dezembro de 2019, visível na Ásia, e astrologicamente associado ao início da pandemia de Covid-19, enfatizando a importância de prestar atenção às previsões para este Eclipse Solar anular no Brasil, especialmente nas áreas da vida que serão afetadas.

Como o eclipse pode impactar a vida das pessoas

Embora o eclipse seja mais visível nas regiões mencionadas, seu impacto será sentido de alguma forma em todo o Brasil, já que, em outros estados, o fenômeno será parcialmente visível. Mas como exatamente isso afetará a todos?

Compreender o Eclipse Solar anular envolve reconhecer que a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, obscurecendo a luz solar. Na Astrologia, o Sol simboliza o futuro e o poder de escolha, e quando a Lua o oculta, isto pode indicar um retorno ao passado ou uma diminuição do poder pessoal e da capacidade de tomar decisões.

De acordo com o astrólogo Alexey Dodsworth, este eclipse solar vai resultar em uma “subtração de luz” em uma área específica do Mapa Astral de cada indivíduo, abordando questões como relacionamentos, trabalho e saúde. No entanto, a falta de controle nem sempre é negativa, podendo trazer surpresas positivas, especialmente para aqueles conscientes dessa influência e atentos à área de suas vidas afetada pelo eclipse.

Próximos eclipses no Brasil

O Brasil será palco de uma série de eclipses que continuarão a pautar a astrologia. A observação atenta destes eventos cósmicos é essencial, já que eles têm o poder de desencadear mudanças profundas em áreas como relacionamentos, carreira e saúde.

Assim como o Eclipse Solar anular de outubro de 2023, a visibilidade dos próximos eclipses no Brasil determinará sua intensidade astrológica. Estar ciente das implicações desses eventos e estar preparado para suas consequências, pode ser fundamental para aproveitar seu potencial de crescimento pessoal e coletivo.

À medida que nos aproximamos destes eclipses, consultas astrológicas e orientações especializadas podem fornecer insights valiosos para enfrentar as transformações que o cosmos reserva para nós.

