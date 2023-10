Quer receber ANTES? Acelere a liberação dos atrasados do INSS assim

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha o papel de assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos cidadãos brasileiros. No entanto, há ocasiões em que o órgão não cumpre rigorosamente suas obrigações, resultando em atrasos nos repasses dos benefícios.

A cada mês, um valor considerável de recursos é liberado pela Justiça para quitar os atrasados do INSS. Nestes casos, os segurados têm direito a receber os valores retroativos, correspondentes ao período em que os benefícios deveriam ter sido pagos.

Em alguns casos, esses valores podem atingir até R$ 80 mil. Você tem atrasados do INSS para receber? A seguir, continue lendo e veja dicas para receber os valores mais rápido.

Atrasados do INSS: veja como agilizar o recebimento

Se você se encontra na situação de ter direito a atrasados do INSS, é importante saber que existem medidas que podem ser adotadas para agilizar o pagamento. A seguir, entenda as iniciativas que você pode tomar para receber seus recursos no menor tempo possível.

Verifique a elegibilidade

O primeiro passo consiste em verificar se você, realmente, tem direito a receber atrasados do INSS. Para obter esta informação, é possível conferir o status do seu processo por meio do site do Tribunal Regional Federal (TRF) de sua jurisdição.

Para efetuar a consulta, será necessário fornecer o número do seu CPF ou o número do processo. Se o processo já estiver em fase de trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidade de recursos adicionais, isso assegura seu direito aos atrasados.



Acompanhe a liberação dos valores

Uma vez que o processo tenha transitado em julgado, o INSS dispõe de um prazo de 60 dias para realizar o pagamento dos atrasados. Contudo, este período nem sempre é estritamente cumprido.

Para verificar atualizações sobre a liberação dos recursos, é possível acessar o portal do Conselho da Justiça Federal (CJF), onde, mensalmente, são divulgadas listas com os valores liberados para o pagamento dos atrasados.



Consulte um Advogado Especializado

A colaboração de um profissional qualificado é valiosa. Um advogado especializado em Direito Previdenciário desempenhará um papel crucial para acelerar a liberação dos atrasados.



Entre em contato com o INSS

Se o seu nome constar na lista de valores liberados, você pode contatar o INSS para solicitar o pagamento. Esta ação pode ser realizada por meio do telefone da Central de Atendimento 135 ou através de visita presencial a uma das agências do instituto. Ao se comunicar, forneça o número do seu CPF ou do processo. O instituto fornecerá informações sobre a data e local do pagamento dos atrasados.



Agende o pagamento

Após informar sobre sua intenção de receber os atrasados, o órgão vai agendar o pagamento. Normalmente, este pagamento ocorre em uma agência do INSS ou por meio de depósito bancário.



Recebendo os atrasados

No dia agendado para o pagamento, compareça à agência do INSS ou instituição bancária designada para receber os atrasados. Não esqueça de levar um documento de identificação com foto.

Outras recomendações para acelerar o pagamento

Além das ações mencionadas anteriormente, há algumas recomendações adicionais que podem contribuir para acelerar o recebimento dos atrasados:

Solicite o pagamento o quanto antes. Fazer o requerimento do pagamento com celeridade aumenta suas chances de receber os valores rapidamente. Mantenha seu endereço sempre atualizado. O INSS enviará uma correspondência ao seu endereço para informar a data e local do pagamento. Se o endereço estiver desatualizado, há o risco de você não receber a comunicação. Esteja preparado para o recebimento dos atrasados. No dia do pagamento, certifique-se de estar com um documento de identificação com foto em mãos.

