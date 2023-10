Se você encontrar uma FALHA de segurança no WhatsApp pode receber R$ 100 MILHÕES

O WhatsApp é simplesmente um dos mensageiros mais utilizados em todo o mundo, o que nem todos sabem, é da possibilidade que há de ficar rico, apenas explorando falhas de segurança dentro do aplicativo em questão. Caso alguém consiga demonstrá-la, pode desembolsar rapidamente mais de R$ 100 milhões, confira o motivo e porque hackear o WhatsApp atualmente custa tão caro.

Saiba como ficar milionário encontrando falhas de segurança no WhatsApp

Empresa Russa está interessada na possibilidade

Trata-se de programas que são capazes de entrar no WhatsApp mesmo sem o consentimento do titular da conta, programas do tipo, pode valer bastante dinheiro, cerca de R$ 103 milhões se considerar a atual cotação do dólar.

O valor em questão foi ofertado no último dia 05, por uma empresa da Rússia. Ela estava com bastante interesse em encontrar hackers que exploram falhas deixadas pelos desenvolvedores.

O motivo principal de pagar tão caro, é porque o alvo desses programas, são grandes organizações privadas e governamentais de todo o mundo. Em 2021, um valor parecido foi oferecido pelo mesmo serviço, mas é a primeira vez que o montante é tão alto.

Por que é tão difícil achar falhas no WhatsApp?

Antes, era bem mais fácil achar falhas no mensageiro, o que possibilita que hackers conseguissem desembolsar um bom dinheiro, ao serem contratados por empresas interessadas nesse tipo de serviço.

Mas com o passar dos anos, a empresa que administra o WhatsApp “bateu o pé” e vem dificultando ainda mais o trabalho desses especialistas. Basicamente, no momento que uma falha é descoberta, rapidamente ela é resolvida.

Tudo isso para garantir a tão famosa criptografia de ponta a ponta, que é diariamente anunciada pelo mensageiro, como um dos pontos mais fortes que há na empresa.

Celular deixarão de rodar o WhatsApp

Uma notícia deixou todos em choque, quando a empresa anunciou que vários celulares não iriam mais rodar no WhatsApp. Mas isso ocorre exatamente para evitar que brechas de seguranças sejam exploradas.

Por isso, todos os celulares que não irão mais ter suporte ao mensageiro, são aqueles que seus sistemas não são atualizados há tempos, pois isso acaba gerando uma cadeia de brechas que coloca em perigo as mensagens enviadas pelo mensageiro.

Pois quando um sistema não recebe atualização, ele não consegue receber novos pacotes de segurança, por isso, criminosos conseguem penetrá-los com uma maior facilidade. Devido a isso, a empresa decidiu por encerrar o suporte para modelos mais antigos e que possuem sistemas antigos também.

