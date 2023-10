Testes de nova ferramenta do WhatsApp já começaram! Era o que muitos queriam

Para todos os usuários do WhatsApp, as últimas semanas foram repletas de emoções, já que o mensageiro anunciou várias novidades para todos. Como a implementação de Inteligência Artificial dentro do aplicativo e o uso de assistentes virtuais. Todavia, não para por aí, há outra novidade que promete otimizar ainda mais o tempo de resposta dos usuários, tempo é dinheiro e o WhatsApp entende bastante sobre isso, portanto, confira a nova ferramenta que já está na fase de testes.

Confira a nova funcionalidade que será disponibilizada para os usuários do WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp já se popularizou em todo o mundo

O aplicativo chegou com uma proposta bem sólida, a saber, conectar usuários em qualquer parte do mundo. É possível trocar mensagens em questão de segundos, não importa onde o outro usuário esteja, caso tenha internet, a conexão será feita.

E agora, que já está bastante conhecido no mercado, a empresa Meta, que adquiriu o WhatsApp e outras redes sociais, começou a implementar novas tecnologias para aumentar ainda mais o uso do mensageiro pelos seus usuários.

Um belo exemplo disso, como citado no início, foi a possibilidade de usar Inteligência Artificial dentro do aplicativo, com isso, o usuário não precisará ficar navegando entre plataformas para ter acesso às ferramentas.

Novidade é anunciada pela empresa

E agora, a novidade citada, não tem relação direta com IA, mas sim, na otimização do tempo de cada usuário, tornando ele ainda mais valioso. Para isso, será implementada uma função que permitirá a resposta rápida a certas mídias.

Como imagens, vídeos e GIFs. No momento, ainda não há previsão que dê para responder com rapidez PDFs também. Basicamente, agora, para responder às mídias é preciso pressionar e clicar no ícone para responder, mas com a atualização, isso deve mudar.

Ou seja, para responder, bastará clicar na imagem em questão e um campo para “responder” irá aparecer, caso o usuário queira, basta clicar na opção e enviar a resposta inerente a mídia citada.

Quando a função entrará em vigor?

Infelizmente, ainda não há uma previsão, como toda nova funcionalidade, primeiro passa por um período de teste, que é direcionado aos usuários Beta do WhatsApp. Caso seja aprovada, é liberada para os demais usuários.

O procedimento padrão é esse, já que é no momento dos testes que é possível observar possíveis bugs ou defeitos, para que a equipe possa conceder melhorias. Portanto, o que resta aos usuários é aguardar mais um pouco.

Até mesmo, porque a previsão é que até o final do ano, ainda ocorra várias atualizações no mensageiro, tornando-o ainda mais otimizado.

