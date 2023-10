Fiz isso e DESCOBRI que meu WhatsApp estava clonado; aprenda

Atualmente, o WhatsApp é utilizado por milhares de pessoas em todo o mundo, por conta disso, a plataforma tornou-se um verdadeiro oceano azul para que golpistas pudessem enganar as pessoas. Uma das maneiras mais comuns, é através da clonagem da conta do usuário, com isso, o golpista começa a solicitar favores aos parentes a fim de concretizar o golpe. Portanto, confira como é possível identificar se a sua conta do WhatsApp foi clonada.

Sempre há sinais

Há algumas maneiras de saber se a conta do WhatsApp foi clonada ou não, mas a principal maneira é analisando alguns sinais, que são deixados pelos golpistas durante o processo. Mas para isso, é importante que o usuário tenha certeza que ele é a única pessoa que possui acesso a conta.

Sabendo disso, basta observar se mensagens foram abertas sem o usuário titular ter feito isso, se status foram visualizados e o pior, se mensagens foram enviadas para os contatos. Na menor desconfiança, tente impedir a ação deles.

Esses são os primeiros sinais. Mas tente ver alguma periodicidade nisso, caso seja uma ou duas vezes, no máximo, pode ser que seja esquecimento. Mas se for frequente, provavelmente não é.

Configuração permite saber se há pessoas conectados ao WhatsApp

A clonagem da conta pode ocorrer de várias vezes, seja por links maliciosos ou engenharia social, onde o usuário é convencido a realizar algumas ações, mas no final, ele está sendo ludibriado e enganado, tudo isso para passar os dados aos criminosos.

Para saber se há alguém conectado a sua conta do WhatsApp, siga o passo a passo:

Entre no aplicativo;

Vá até a aba de configurações”;

Agora, clique em “aparelhos conectados”.

Agora irão aparecer todos os aparelhos que estão conectados a conta de WhatsApp em questão. Caso queira desconectar alguma, basta clicar e remover.

O que fazer após ter a conta clonada?

Após saber que a conta foi clonada, o primeiro passo é avisar ao máximo as pessoas da situação, para que elas não venham cair em golpes. Além disso, desconectar o golpista da sua conta, através do procedimento anterior e ativar a verificação em duas etapas. Para isso, basta:

Entre no WhatsApp;

Agora vá até “configurações”;

Clique em “conta”;

Por fim, em “confirmação em duas etapas” e ative.

Com isso, para alguém entrar na conta, precisará ter um código que apenas o titular possui. E para ficar ainda mais blindado, é possível habilitar o PIN de segurança, que é solicitado ao entrar na conta.

