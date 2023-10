Novo iPhone sabe se você está feliz ou triste

Será que é verdade que o novo iPhone pode indicar como você está se sentindo? A nova funcionalidade “Estado de Espírito” da Apple tem como objetivo ajudar os usuários de iPhone a compreender suas emoções.

A nova funcionalidade “Estado de Espírito” da Apple, presente no aplicativo de Saúde, é mais do que uma atualização tecnológica. Além de rastrear atividades físicas com o Apple Watch, a Apple agora é capaz de capturar o estado de espírito do usuário.

Estas informações, combinadas com insights de um novo aplicativo de diário podem fornecer uma visão mais completa de experiências diárias, tanto no corpo quanto na mente. Continue lendo para entender como esta nova funcionalidade pode ser usada na vida real.

Novo iPhone é capaz de rastrear e identificar suas emoções. Entenda./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo iPhone é capaz de rastrear e identificar emoções

Imagine uma viagem a uma cidade desconhecida. No início do seu dia, o aplicativo Saúde pede que você registre seu estado de espírito. Você o descreve como “Muito Agradável” e indica ao aplicativo que está de férias. Em seguida, você mergulha mais fundo, escolhendo entre uma paleta de emoções – talvez você se sinta grato ou sereno. À medida que você percorre a cidade, guiado pelo GPS e capturando momentos, o aplicativo de Diário cria uma narrativa do seu dia.

Ao tropeçar em um ponto turístico movimentado, um aumento na sua ansiedade faz com que sua frequência cardíaca aumente. Sentindo a mudança, o aplicativo Saúde verifica seu estado de espírito mais uma vez. Essa interação continua, transforma sua viagem de férias em uma emaranhado de possibilidade emocionais.

Quando você voltar das férias e um amigo (ou um psicólogo) perguntar sobre sua viagem, você poderá compartilhar uma rica tela emocional, oferecendo mais do que apenas “Foi ótimo”. Parece tudo muito futurista, mas o novo iPhone já é capaz de oferecer esta funcionalidade.

Aplicativo Saúde ainda mais completo

Neste novo modelo, usuários do aplicativo Saúde terão acesso 24 horas por dia à ferramenta de triagem PHQ-9 (Questionário de Saúde do Paciente-9, avaliando o risco de depressão) e à ferramenta de triagem GAD-7 (Transtorno de Ansiedade Generalizada-7, avaliando a ansiedade).

Ao entrelaçar tecnologia e saúde mental desta maneira, a Apple pode estar estabelecendo um precedente para que outras gigantes da tecnologia sigam nesta mesma direção, desencadeando uma onda transformadora na utilidade de dispositivos.

Benefícios para panorama de saúde mental

Mais do que uma funcionalidade divertida, existe um futuro promissor, com base neste panorama da saúde mental atual. Com este tipo de aplicativo, é possível auxiliar na intervenção precoce e monitoramento contínuo da saúde mental.

A saúde mental é uma questão cada vez mais importante que permeia a sociedade. De acordo com um relatório de 2021, da Aliança Nacional de Doenças Mentais, um em cada cinco adultos nos EUA experimenta doenças mentais a cada ano, com ansiedade e depressão sendo as mais prevalentes. A democratização da saúde mental, por meio de recursos como o app “Estado de Espírito” do novo iPhone pode ser um divisor de águas.

Ao fornecer acesso universal a ferramentas de triagem padrão do setor, como PHQ-9 e GAD-7, e apresentar os resultados de forma facilmente compreensível, os usuários estarão habilitados a buscar orientação personalizada de profissionais de saúde mental para suas questões.

Consciência sobre as emoções tem benefícios a longo prazo

Ser consciente sobre as emoções pode ajudar uma pessoa a lidar melhor com situações difíceis da vida. De acordo com um estudo de 2021, publicado no Journal of Depression and Anxiety, sentir gratidão por experiências positivas é um poderoso impedimento para sintomas depressivos.

Um aplicativo inteligente de diário que registra automaticamente eventos da vida para você, em detalhes ricos, pode ajudqr a armazenar belas lembranças – e recursos como “Estado de Espírito” podem ajudar a lembrar como você se sentiu sobre estas experiências.

Em essência, eles podem se tornar seu diário automático de emoções. Como o diário é um método frequentemente recomendado para lidar com ansiedades e sintomas depressivos, a nova funcionalidade do iPhone parece ser um passo na direção certa.

Vale ressaltar que, embora etsa ferramenta possa ser útil, ela não substitui profissionais de saúde mental. A interpretação pessoal desses resultados deve ser feita com cautela, e qualquer tipo de preocupação deve ser discutidas com um profissional de saúde qualificado.

App pode auxiliar no crescimento e desenvolvimento pessoal

À medida que os usuários documentam regularmente seus estados emocionais e gatilhos associados, eles cultivam uma compreensão mais profunda de seus próprios padrões e respostas emocionais. Reconhecer estressores recorrentes ou momentos de alegria permite que os usuários evitem situações que afetam negativamente seu bem-estar ou busquem se envolver em experiências que costumam trazer positividade.

A autoconsciência elevada também pode atuar como um catalisador para o crescimento pessoal. Ao confrontar e compreender suas emoções, os usuários podem tomar medidas concretas em direção a uma melhor resiliência mental, inteligência emocional e bem-estar geral. O uso de ferramentas que fomentam a autoconsciência apoia uma mentalidade de crescimento, capacitando indivíduos a abordar proativamente e evoluir sua saúde emocional e resposta ao estresse, como mostrou um estudo de 2022 publicado na Frontiers in Psychology.

