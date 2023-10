Por que tantos aposentados do INSS estão comemorando em outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está divulgando um novo calendário de repasses de benefícios, que traz boas notícias para seus mais de 37 milhões de segurados.

O pagamento já está em andamento e continuará até pelo mês de outubro. A seguir, continue lendo para saber detalhes das datas de pagamento e os critérios envolvidos.

Outubro chegando e os aposentados do INSS já podem comemorar!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aposentados do INSS já podem comemorar!

O novo cronograma beneficia aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS, incluindo aqueles que recebem benefícios de assistência e previdência. As datas para setembro e parte de outubro foram divulgadas pelo Ministério da Previdência Social e seguirão uma ordem de prioridade, como de costume.

De acordo com as regras vigentes, os beneficiários que recebem um salário mínimo mensal terão prioridade, seguidos por que recebem valores acima deste limite. O calendário de pagamentos ocorre sem interrupções, o que significa que as datas estão próximas umas das outras.

Para descobrir a data exata de recebimento do benefício, os segurados podem consultar o calendário e verificar o número final do seu cartão, identificado por um dígito após o traço. Estas informações estão disponíveis no aplicativo “Meu INSS” e no site do Instituto.

É importante lembrar que para acessar as informações, é necessário possuir uma conta no portal oficial do Governo Federal, o Gov.br, e fornecer as credenciais de login e senha para obter os detalhes precisos sobre o pagamento.

Datas de pagamento do INSS para setembro e início de outubro:

Para beneficiários que ganham até um salário mínimo:

Final do número 1: 25 de setembro;

Final do número 2: 26 de setembro;

Final do número 3: 27 de setembro;

Final do número 4: 28 de setembro;

Final do número 5: 29 de setembro;

Final do número 6: 2 de outubro;

Final do número 7: 3 de outubro;

Final do número 8: 4 de outubro;

Final do número 9: 5 de outubro;

Final do número 0: 6 de outubro.

Para beneficiários que ganham mais de um salário mínimo:

Finais dos números 1 e 6: 2 de outubro;

Finais dos números 2 e 7: 3 de outubro;

Finais dos números 3 e 8: 4 de outubro;

Finais dos números 4 e 9: 5 de outubro;

Finais dos números 5 e 0: 6 de outubro.

Agora que você está atualizado sobre o calendário de pagamentos do INSS, fique atento à sua data para receber o benefício de forma tranquila e oportuna.

Erros que podem afetar a sua aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode cometer erros no processamento das solicitações de aposentadoria, resultando em benefícios inadequados para os segurados. Nestes casos, é possível reverter esses equívocos a seu favor, até mesmo obtendo um valor maior.

Mas quando é apropriado buscar revisão? Existem situações consideradas comuns, em que é apropriado solicitar uma revisão de sua aposentadoria. Veja quais são:

Trabalho em atividades perigosas ou insalubres; Períodos de trabalho não registrados; Atividades rurais anteriores a 1991; Tempo de serviço militar; Contribuições feitas em atraso.

Se o INSS não considerou alguma destas circunstâncias durante o processamento de sua solicitação de aposentadoria, você pode entrar com um pedido de revisão. É fundamental fornecer documentos que comprovem o período trabalhado ou as funções desempenhadas.

Em tais cenários, os segurados do INSS têm o direito de solicitar a revisão de seus benefícios. Para isso, é necessário encaminhar uma solicitação ao INSS, incluindo os documentos relacionados às circunstâncias mencionadas.

Com o pedido em andamento e a revisão considerando qualquer uma das situações mencionadas, é possível garantir um benefício mais adequado, refletindo as atividades desempenhadas ao longo de sua carreira.

