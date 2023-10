Ela conseguiu R$ 500 mil todo mês em apenas 30 minutos de trabalho/dia

A norte-americana Cassiy Johnson encontrou a chance de começar o próprio negócio após ser demitida de seu trabalho em 2020. Na época, ela recebia um salário equivalente a R$ 345 mil por ano. Atualmente, a empresária é sua própria chefe, trabalha por 30 minutos ao dia e revela já ter ganhado meio milhão de reais em um mês de serviços em sua empresa. Continue lendo, logo abaixo, e saiba os segredos do sucesso revelado por Johnson.

Saiba os segredos do sucesso revelados por uma norte-americana que largou o trabalho para abrir o próprio negócio. | Foto: Reprodução / Pixabay

Trabalho com salário dos sonhos

Imagine o cenário. Você como dono do próprio negócio, trabalhando por quantas horas desejar e ainda recebendo remunerações de até R$500 mil por mês. Sonho impossível? Nem tanto.

Uma mulher de 31 anos alega conseguir uma renda mensal de quase meio milhão de reais trabalhando apenas meia hora por dia. Segundo a estadunidense Cassiy Johnson, “qualquer pessoa pode alcançar esse feito”. Continue a leitura, a seguir, e saiba o segredo do sucesso da milionária.

Entenda o caso de sucesso

Cassiy Johnson, moradora da cidade de Howell, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, encontrou a oportunidade de iniciar seu próprio negócio depois de ser demitida de seu emprego em 2020. Na época, ela recebia um salário equivalente a R$ 345 mil por ano.

Aproveitando sua pausa no emprego, Cassiy decidiu lançar uma loja online na plataforma Etsy. Um mês após sua saída do trabalho, ela inaugurou sua loja de camisetas, que, de acordo com a empresária, gerou uma receita de US$ 30 mil (cerca de R$ 148 mil) em apenas dois meses.

Usando apenas seu celular e dedicando menos de meia hora por dia, Cassiy conseguiu administrar seu negócio enquanto assumia um novo cargo de vendas em uma empresa, onde ganhava US$ 17 por hora.

O sucesso de sua loja online a levou a tomar a decisão de abandonar seu trabalho e focar exclusivamente na administração da loja no Etsy.

Guardado a 7 chaves

Cassiy Johnson optou por não revelar o nome de sua loja no Etsy para evitar concorrência. O pouco que se sabe é que seu empreendimento está envolvido com impressão sob demanda, onde são desenvolvidos designs para camisetas e, posteriormente, os pedidos são enviados a fabricantes para produção.

A norte-americana Cassiy Johnson. | Foto: Divulgação / cassiyjohnson.com

A empresária enfatiza a importância de entender o que as pessoas estão procurando e oferecer produtos que atendam a essa demanda.

O ‘Método-Cassiy’ de trabalho

Cassiy revela que utiliza o aplicativo Canva para criar os designs gráficos de seus produtos. Além disso, ela realiza uma pesquisa aprofundada de tendências uma vez por mês.

Segundo a empreendedora, sua loja já gerou mais de US$ 766 mil (cerca de R$ 3,7 milhões) em receita, uma informação que foi confirmada pelo CNBC Make It após revisar documentos que comprovam os valores.

Sucesso financeiro

No mês mais lucrativo de sua loja, Cassiy conseguiu gerar uma receita de US$ 100,9 mil (aproximadamente R$ 497 mil).

O sucesso de seu negócio permitiu que seu marido deixasse seu emprego em um momento de dificuldades profissionais. “Foi um momento incrível poder dizer ao meu marido para sair do emprego”, relembrou a empresária.

