O dia 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças já está bem próximo. O que significa inevitavelmente em uma corrida dos adultos para encontrar os brinquedos preferidos dos pequeninos, passeios em parques de diversão e muito mais. Mas você conhece a origem dessa celebração? Continue lendo, a seguir, e saiba algumas curiosidades por trás da celebração.

Afinal, por que o Dia das Crianças será comemorado na próxima semana? | Foto: Reprodução / Freepik

A celebração da infância

O Dia das Crianças se aproxima, sendo uma das datas mais significativas para os pequenos, que aguardam ansiosamente por presentes e momentos de diversão.

Para os adultos, esse período implica em uma corrida para encontrar os brinquedos preferidos das crianças, planejar atividades recreativas e muito mais. Mas você já se perguntou sobre a origem dessa celebração? Continue a leitura, logo abaixo e saiba mais curiosidades por trás da celebração.

A história por trás da data

No Brasil, o Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro, coincidindo com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do país, segundo o catolicismo.

No entanto, a história por trás dessa data é intrigante. A ideia surgiu após o Congresso Sul-Americano da Criança, realizado no Rio de Janeiro em outubro de 1923, que abordou questões cruciais relacionadas à educação, alimentação e desenvolvimento infantil.

Esse evento sensibilizou o deputado federal recém-eleito Galdino do Valle Filho (1879 – 1961), que propôs no ano seguinte uma lei estabelecendo o Dia das Crianças no Brasil em 12 de outubro.

Em novembro de 1924, o então presidente do Brasil, Arthur Bernardes (1875 – 1955), sancionou o Decreto 4.867, tornando oficialmente a data como “a festa da criança” em todo o território nacional.

Data ganha força com estratégia de marketing

Em 1955, a empresa de brinquedos Estrela lançou a “Semana do Bebê Robusto” em comemoração ao Dia das Crianças, visando impulsionar as vendas.

No ano seguinte, firmaram uma parceria com a multinacional de cosméticos Johnson & Johnson, ampliando a campanha com o concurso “Bebê Johnson”. Nesse concurso, os pais podiam enviar fotos de seus filhos de 6 meses a 2 anos, concorrendo a prêmios e a chance de ver seus filhos estampados em revistas e jornais.

O sucesso do concurso foi tamanho que outras empresas adotaram a ideia, consolidando de vez a importância da data.

A Estrela declarou em seu site oficial que “a data se consolidou e passou a ser uma das principais para o setor infantil, junto com a comemoração de Natal, e a fazer parte das datas oficiais do país”.

O propósito do Dia das Crianças

Embora a popularização da data esteja relacionada diretamente a estratégias comerciais, o propósito principal do Dia das Crianças é celebrar a infância e promover a proteção dos direitos infantis.

Além disso, muitos procuram incentivar discussões sobre educação, saúde e primeira infância, homenageando as crianças e proporcionando momentos de alegria e diversão.

O Dia das Crianças pelo mundo

No Brasil, o dia 12 de outubro é considerado um feriado nacional no Brasil, compartilhado com o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Mas não é só por terras brasileiras em que se comemora o dia dos pequeninos, obviamente. Em 1925, a Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança em Genebra, Suíça, estabeleceu o 1º de junho como o Dia Internacional da Criança, levando várias nações a adotarem essa data. No entanto, a data varia de país para país.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o Dia das Crianças é comemorado no primeiro domingo de junho, embora possa variar de estado para estado.

No Japão, o “Kodomo no Hi” ocorre em 5 de maio e também é um feriado nacional. Em Moçambique, a data é celebrada em 1º de junho, mas em memória das crianças mortas durante um massacre no país.

Dia mundial da criança

A Organização das Nações Unidas (ONU) também designou uma data especial. Em 20 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Criança, em comemoração à aprovação da Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959.

*Com informações do Terra.