Logo após o Natal, o Dia das Crianças ocupa um lugar especial no coração dos pequenos, sendo uma data perfeita para trazer mais alegria e celebrar com as crianças que fazem parte da sua vida. No entanto, se você ainda não sabe o que dar de presente para o seu pequenino na data que já está bem próxima, continue a leitura para saber como comprar sem comprometer o seu bolso.

Dia das Crianças: quando cai? Confira as melhores dicas de presente. | Foto: Reprodução / Freepik

O mês dos pequenos

Um dos momentos mais esperados pelas crianças está se aproximando. Logo após o Natal, o Dia das Crianças ocupa um lugar especial no coração dos pequenos, oferecendo uma oportunidade perfeita para encantá-los e celebrar com as crianças que fazem parte da sua vida.

No Brasil, esta data é sempre comemorada em 12 de outubro, e este ano, coincidentemente, cairá em uma quinta-feira, que também é o feriado de Nossa Senhora Aparecida, estendendo assim o feriado. Com a proximidade da data, vem a pergunta. O que comprar? Continue a leitura e veja algumas dicas.

Leia mais: Quando vale mais a pena comprar online? (Nem sempre você economiza)

O presente certo no Dia das Crianças

À medida que se aproxima a corrida para comprar presentes, o Dia das Crianças promete agitar os consumidores este ano. Muitos estão optando por fazer suas compras online, evitando assim aglomerações e os preços altos nas lojas físicas.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o mercado eletrônico espera alcançar um faturamento de impressionantes R$ 5,95 bilhões apenas durante o período do Dia das Crianças, o que representa um aumento de 8% em comparação ao ano anterior.

No entanto, essa movimentação intensa também pode abrir espaço para golpes, fraudes e outros crimes cibernéticos.

Com isso em mente, confira, logo abaixo, 10 dicas valiosas, divididas em dois tópicos abordando economia e segurança, para ajudá-lo a fazer compras incríveis para as crianças enquanto mantém sua segurança em mente.

10 dicas para economizar nos presentes

1. Planeje com antecedência

Comece seu planejamento com antecedência. De maneira discreta, descubra o que a criança deseja ganhar como presente. Isso permitirá que você comece a mapear as opções disponíveis nas lojas, verifique os preços e estabeleça um orçamento para suas compras.



2. Faça uma lista de presentes

Identifique os itens que podem agradar a criança e faça uma lista. Se um item estiver com um preço muito elevado, considere alternativas ou, se o seu orçamento permitir, compre mais de um presente. Ter opções facilita na hora de fazer a compra.



3. Compare preços online

Evite comprar o primeiro item que encontrar. Seja comprando online ou em lojas físicas, sempre realize uma pesquisa ampla sobre o brinquedo ou item desejado. O mesmo produto pode ser encontrado a um preço mais baixo em outro lugar.



4. Aproveite descontos e cupons

Antes de finalizar a compra, verifique se o item desejado está em promoção. Algumas lojas oferecem cupons ou descontos especiais, que podem resultar em economia significativa.



5. Pesquise a reputação da loja

Ao fazer compras online, é fundamental tomar precauções. Pesquise a reputação da loja, procurando pelo nome da empresa no Google. Verifique se há reclamações ou denúncias no site Reclame Aqui e certifique-se de que os clientes são reais. Investir alguns minutos nessa pesquisa pode evitar muitos problemas.



6. Utilize sites confiáveis

Certifique-se de que o site onde pretende fazer a compra protege suas informações. Verifique se o endereço começa com “HTTPS”, o que indica que as comunicações entre o site e seu dispositivo estão criptografadas. Caso algo pareça suspeito, não arrisque.



7. Leia a política de devolução

Antes de finalizar a compra, confira se o site possui uma política de troca e devolução clara e acessível. Essas informações costumam estar disponíveis em um link no final da página. Se não encontrar essa informação, é melhor evitar a compra.



8. Mantenha o antivírus atualizado

Certifique-se de ter um antivírus de qualidade instalado em seu computador, pois ele não apenas protege contra vírus, mas também identifica sites maliciosos que podem roubar informações pessoais ou cookies.



9. Evite ofertas suspeitas

Lembre-se do ditado “Se o milagre é bom demais, o santo desconfia”. Quando uma oferta parece ser boa demais para ser verdade ou o preço está significativamente abaixo do mercado, desconfie. Sempre faça uma pesquisa para se certificar da autenticidade da oferta.



10. Mantenha os comprovantes para devolução ou troca

Guarde cuidadosamente a nota fiscal e, no caso de compras online, o comprovante de compra que normalmente é enviado por e-mail. Isso garantirá que seus direitos sejam respeitados caso o produto apresente problemas ou defeitos.

Capriche no presente

Com essas dicas em mente, você pode garantir que o Dia das Crianças seja uma data especial, com presentes escolhidos com carinho e segurança nas suas compras online.

Leia também: Quais são os presentes mais DESEJADOS para o Dia dos Pais? Descubra