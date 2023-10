“Perna de pau” é o apelido da moeda de 1 REAL que vale mais de 7 MIL

Recentemente, uma moeda de R$ 1, cunhada em 2016 pelo Banco Central (BC), ganhou destaque entre colecionadores do ramo. Um vídeo, viralizado nas redes sociais, indica que o valor pode chegar a R$ 8 mil.

Esta moeda, popularmente chamada de “perna de pau”, se tornou objeto de desejo para um colecionador que alcançou grande visibilidade no TikTok. Será que você tem uma dessas em casa? Continue lendo para saber mais detalhes sobre a moeda famosa e valiosa.

Moeda de R$1 “perna de pau” pode valer mais de R$7 mil!/ Créditos: Agência Brasil

Moeda “perna de pau” pode valer mais de R$8 mil

Em um vídeo compartilhado, um indivíduo identificado como Gil colecionador ofereceu um montante que varia entre R$ 6 mil e R$ 8 mil para adquirir esta peça rara, que faz parte de uma série comemorativa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, realizados em 2016.

Conhecida pelo apelido de “perna de pau”, a moeda apresenta a imagem de dois atletas participando de uma corrida, utilizando próteses nas duas pernas, simbolizando a categoria do atletismo paralímpico. O colecionador ressaltou em sua gravação: “Esta é uma moeda extraordinariamente rara e de alto valor.”

A crescente demanda por esta peça se deve, em grande parte, à sua escassez no mercado, já que ala foi emitida, exclusivamente, durante o período de 2014 a 2016. Estas peças possuem características bimetálicas, com o núcleo em aço inoxidável e o anel em aço revestido de bronze, além de bordas serrilhadas e um peso de 7 gramas.

Cada uma destas peças ostenta representações das diferentes modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, abrangendo esportes como boxe, natação paralímpica, futebol, vôlei, atletismo paralímpico, judô, paracanoagem, vela, rugby, paratriatlo, golfe, natação e atletismo.

Leia mais: Ninguém sabia que essa moeda podia valer R$ 15 MIL; você pode ter

Moeda pode valer até R$20 mil

Os vídeos que circulam no TikTok sobre este tema mostram o universo dos colecionadores em busca de edições especiais e peças com defeitos de fabricação. Na página de Roberto Alves de Souza, considerado o maior colecionador do Brasil, ele oferece um valor de R$ 20 mil para adquirir a moeda bifacial conhecida como “perna de pau”.

O que torna as peças bifaciais especiais para os colecionadores, também chamados de numismatas, é a quantidade limitada emitida pelo Banco Central, geralmente, em função de erros de fabricação. No entanto, é importante ressaltar que erros e defeitos possuem valores distintos no mundo da coleção.

Conforme explicado por Roberto Alves de Souza, moedas com erros de fabricação são as mais valiosas, não as defeituosas. Os exemplares com defeitos podem ser avaliadas entre R$ 200 e R$ 500, enquanto aquelas que apresentam erros de fabricação podem chegar a valer mais de R$ 20 mil. Em seu perfil, Souza destaca que a “perna de pau” é um dos exemplares mais cobiçados pelos colecionadores no Brasil por ser muito rara. A seguir, confira o vídeo do colecionador Roberto Alves de Souza:

Leia mais: Lista da fortuna: 9 moedas de R$ 0,10 que valem milhares