Ciência revela o que os mosquitos procuram em uma pessoa; você tem isso?

Os mosquitos causam bastante incômodo com seu zumbido e as picadas, que podem desencadear alergias e até complicações de saúde mais sérias, como a dengue ou a chikungunya. Mas por que algumas pessoas parecem ser alvos preferenciais destes insetos?

Uma pesquisa conduzida pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, analisou os motivos de mosquitos gostarem muito de picar determinadas pessoas. Continue lendo para entender como funcionou o estudo e o que os pesquisadores descobriram.

Os mosquitos adoram você? A Ciência explica o motivo./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda como o estudo foi conduzido pelos cientistas

Para analisar a atração dos mosquitos por determinadas pessoas, pesquisadores da Universidade John Hopkins criaram uma área do tamanho de duas quadras de tênis, ao ar livre, e introduziram 200 mosquitos neste espaço.

Em seguida, direcionaram os odores de seis indivíduos diferentes, que estavam dormindo em tendas próximas ao local. Estes odores foram redirecionados para placas aquecidas à temperatura corporal.

Os especialistas explicam que estes insetos utilizam o calor corporal e pistas visuais para encontrar suas presas. Em distâncias maiores, é possível que eles também possam detectar níveis de dióxido de carbono e outras substâncias liberadas pelo corpo humano.

É verdade que mosquitos são atraídos por determinadas pessoas?

A pesquisa revelou que estes verdadeiros “vampiros” são atraídos por substâncias químicas específicas presentes na pele das pessoas. Os mosquitos têm especial preferência por secreções oleosas, que funcionam como hidratantes naturais da pele, protegendo contra micróbios.

Compostos químicos, como ácidos carboxílicos, também desempenham um papel importante para atrair estes insetos, de acordo com os dados obtidos pela equipe de pesquisadores. Alguns destes ácidos estão presentes em queijos de aroma forte, como o famoso Limburger.

O cheiro de uma pessoa que, possui baixos níveis de carboxílicos e alto teor de eucaliptol, se mostrou desagradável para estes pequenos predadores. Eucaliptol é uma substância amplamente encontrada em plantas, o que sugere que a dieta também pode desempenhar um papel essencial neste fenômeno.

Leia mais: Misturinha caseira de 3 ingredientes afasta mosquitos e baratas da casa

Mosquitos preferem, mesmo, os tornozelos?

De acordo com biólogos especializados, estes insetos têm a habilidade de detectar o calor, odores particulares e níveis de dióxido de carbono que o corpo humano emite. Como os tornozelos estão mais expostos do que outras partes do corpo, a liberação destas substâncias acontece com mais frequência nesta região.

Por esta razão, os mosquitos direcionam sua atenção para os tornozelos quando escolhem suas presas. A preferência se torna ainda mais evidente em climas quentes, quando as pessoas transpiram e emitem odores de forma mais intensa.

O tamanho diminuto destes insetos também facilita sua habilidade de se esconder sob camas, cadeiras, mesas e cortinas. Se você está cansado de lidar com essas picadas, uma alternativa eficaz é o uso de produtos à base de citronela ou louro para proteger a pele.

Infelizmente, alguns mosquitos podem transmitir doenças graves, como o Aedes aegypti, responsável pela dengue. Outras doenças, como febre amarela e malária, também têm origem nestes insetos, exigindo precaução constante.

Leia mais: Sabão! Este é o truque para afastar os mosquitos de você