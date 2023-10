INSS cancela IPTU 2024; veja como conseguir o benefício

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um tributo municipal, aplicado sobre propriedades urbanas. Em geral, o valor é determinado com base na avaliação do imóvel, ou seja, seu valor estimado no mercado.

Para aposentados e pensionistas do INSS, há uma oportunidade de obter isenção do IPTU, conforme previsto em legislação específica, desde que certos critérios sejam atendidos. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes desta isenção do IPTU para beneficiários do INSS.

Beneficiários do INSS não vão pagar IPTU! Entenda como vai funcionar./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

IPTU: beneficiários do INSS podem ser isentos

A seguir, você verá um detalhamento de como solicitar a isenção de IPTU para aposentados e pensionistas do INSS, abordando os seguintes tópicos:

Quem tem direito à isenção?

Quais são os requisitos?

Como solicitar a isenção?

Prazo para requerer a isenção.

Quem tem direito à isenção?

Podem pleitear a isenção os seguintes grupos:

Aposentados e pensionistas do INSS;

Titulares de renda mensal vitalícia;

Indivíduos com deficiência;

Famílias com renda total inferior a 3 salários mínimos.

Requisitos para obter a isenção:

Os critérios para obter a isenção do imposto, para aposentados e pensionistas do INSS, variam conforme a legislação municipal de cada cidade. No entanto, em linhas gerais, os requisitos costumam incluir:

Ser aposentado ou pensionista do INSS;

Possuir um único imóvel residencial, de uso próprio e permanente;

O valor venal do imóvel não pode ultrapassar um limite específico, determinado pela prefeitura local.

Como solicitar a isenção?

O processo de requerimento da isenção, para aposentados e pensionistas do INSS, deve ser efetuado na prefeitura da cidade onde se encontra o imóvel. Em geral, a solicitação é realizada na Secretaria Municipal da Fazenda.

Para solicitar a isenção do tributo, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Cópia da identidade;

Cópia do CPF;

Cópia do comprovante de renda;

Cópia do comprovante de residência;

Certidão de avaliação do valor venal do imóvel.

Prazo para solicitar a isenção:

O prazo para requerer a isenção do IPTU para aposentados e pensionistas do INSS varia de acordo com a legislação municipal, mas, geralmente, estende-se até 31 de agosto de cada ano.

Para evitar perder o prazo para requerer a isenção do tributo, é crucial acompanhar o calendário de vencimentos do imposto.

É fundamental manter todos os documentos necessários para o pedido de isenção em ordem, a fim de garantir que a solicitação possa ser efetuada assim que o prazo estiver disponível.

A isenção de IPTU destinada aos aposentados e pensionistas do INSS representa um benefício significativo, capaz de aliviar a carga financeira destes brasileiros. Se você faz parte deste grupo, e atende aos critérios necessários para a isenção, não deixe de requerer esse benefício.

IPTU: para onde vai o dinheiro arrecadado

O dinheiro arrecadado com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma importante fonte de receita para os governos municipais no Brasil. Estes recursos são utilizados para financiar uma variedade de serviços e infraestrutura pública nas cidades.

Entre as principais áreas em que o governo investe o dinheiro arrecadado com o IPTU, estão Infraestrutura Urbana, Segurança Pública, Saneamento Básico, Saúde, Educação, entre outras.

