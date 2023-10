Entrou sem querer ou se arrependeu? Como sair de um Canal no WhatsApp

O WhatsApp está se tornando especialista em inovações, praticamente, todos os meses há algo novo para os seus usuários. E a bola da vez, trata-se dos canais do WhatsApp, com eles, é possível que organizações como empresas, artistas ou qualquer outra pessoa, consiga divulgar seus conteúdos de uma só vez, para milhares de seguidores. Mas existem momentos que o usuário acaba entrando ou não gostando de um canal em específico, por isso, confira como é possível sair de um canal do WhatsApp após ter entrado.

Entenda como sair de um canal do WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quais os principais benefícios dos canais?

Os canais do WhatsApp possuem vários benefícios que agradam bastante os usuários em questão, sendo que o principal, é a sua privacidade. Onde, nem o próprio criador do canal consegue visualizar os seguidores dele.

Com isso, a sensação de não ser “vigiado” é constante. Além disso, diferente das transmissões, onde os participantes eram limitados, nos canais, não há essa limitação, então, a tendência é que os criadores compartilhem cada vez mais conteúdos por esses meios.

Por fim, a possibilidade de centralizar um determinado assunto diretamente em seu WhatsApp, por exemplo, ao entrar em um canal religioso, a tendência é que nele a pessoa só receba atualizações religiosas.

Como sair de um canal?

O passo a passo para sair de um canal após entrar nele, é bem simples e geralmente, o processo serve para vários modelos de dispositivos, para isso, basta:

Entre em sua área de atualizações (mesmo local onde os status são visualizados);

Clique no canal que você quer parar de seguir;

Dentro dele, clique nos 3 pontos que há na parte superior;

Escolha “deixar de seguir”.

Caso prefira, há outra opção para essa finalidade, basta:

Entre no canal que deseja parar de seguir;

Clique na foto de perfil dele;

Vá até o final e escolha “deixar de seguir”.

É possível ganhar dinheiro com os canais?

Sim, é totalmente possível qualquer pessoa conseguir monetizar o canal. Para isso, ela pode achar algo que ela consegue fazer com perfeição e vender materiais por intermédio do canal. Ou então, ter um canal ‘vip’ somente para isso.

Além disso, ela pode optar por criar um site ou uma rede social que paga aos seus criadores de conteúdo e realizar a monetização somente pelo canal do WhatsApp.

Ou seja, ela irá usar as redes sociais para levar seguidores ao canal e usar o canal para levar seguidores para novas redes sociais, desse modo, posteriormente, conseguindo realizar a monetização.

