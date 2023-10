Nubank libera NOVO limite de R$ 4.500,00; como aumentar o seu

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Através de suas opções de crédito — milhões de brasileiros conseguiram adentrar no mercado financeiro com êxito. Agora a instituição está liberando para os clientes opções de até R$ 4.500 em crédito. Entretanto — é necessário ficar atento quanto aos requisitos para liberar a funcionalidade e posteriormente realizar o saque do crédito.

Nubank oferece crédito de até R$ 4.500

O Nubank é conhecido pela sua facilidade em disponibilizar crédito para os seus clientes. O crédito do Nubank pode vir de várias maneiras — na ocasião, é possível obter o crédito do Nubank através do empréstimo pessoal do Nubank.

Dessa vez — o empréstimo está sendo liberado para milhares de clientes. É possível obter empréstimos de até R$ 10 mil. Entretanto, o preço médio é de R$ 4.500 — variando de acordo com o perfil de cada cliente da instituição.

O Nubank oferece empréstimo com excelentes condições, é possível parcelar os valores em até 24 vezes. A taxa de juros média é de 7,5% ao mês — podendo variar de acordo com o cliente. Tudo depende do perfil de crédito de cada cliente Nubank.

É válido ressaltar que o valor é pago diretamente na instituição — através do boleto ou por intermédio da própria conta. É possível obter empréstimo pessoal a qualquer momento, contanto que a opção esteja disponível para o cliente.

Afinal, como pedir o empréstimo Nubank?

Para pedir o empréstimo Nubank é necessário ficar atento quanto aos detalhes. O cliente irá verificar logo de início o valor disponível, posteriormente realizar a simulação com base na taxa de juros e valor solicitado.

No final — é possível verificar o valor bruto. Na qual já estará acrescentado do valor total do crédito pedido e posteriormente dos juros aplicados.

Entre no aplicativo Nubank;

Clique em “Empréstimo”;

Clique em “Simular empréstimo”;

Preencha o valor desejado;

Clique em “Quantidade de parcelas”.

Pronto! Feito isso será possível verificar os juros médio e o valor acrescentado com base em cada parcela em si — isto é, de acordo com a quantidade de parcelas, maiores serão os juros acrescentados. Haja vista que se por ventura o cliente contratar o empréstimo e vier a cancelar — deverá arcar com as taxas de IOF.

No final da transação, será necessário verificar os valores e confirmar. Feito isso — o valor cai na hora. Mas é válido ressaltar que em alguns casos o banco ainda realiza uma nova análise antes de liberar o limite de crédito.

Portanto — estes são os passos que devem ser seguidos para obter o empréstimo do Nubank com o máximo de facilidade possível. Por mais que os juros sejam altos — o Nubank é um dos poucos bancos brasileiros que oferecem o empréstimo pessoal com tanta facilidade.

