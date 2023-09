Como ter um segundo cartão de crédito do Nubank? Este é o truque

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil. Através do seu cartão de débito e crédito — milhões de brasileiros tiveram a oportunidade de terem acesso ao mercado financeiro. Muitos desejam ter um segundo cartão de crédito da instituição — o truque foi revelado e dezenas de milhares de clientes já estão aproveitando a novidade.

Este é o segredo que não te contaram

O cartão Nubank é popular pela sua facilidade em conseguir crédito. Muitos desejam ter até mesmo mais de um cartão de crédito Nubank — a fim de conseguir ter acesso a muito mais benefícios e facilidades.

Para ter um segundo cartão Nubank, é necessário que o usuário já seja cliente Nubank e tenha limite disponível. A fim de conseguir obter todos os detalhes e benefícios oriundos do cartão de crédito.

Entretanto, o segundo cartão do Nubank funciona como um cartão adicional. Logo — o cliente terá a seu dispor um outro cartão para usar como e quando quiser. O detalhe é que a fatura desse cartão adicional, cairá na fatura do cartão de crédito principal.

É um método usado para liberar os cartões de crédito para pessoas da família de confiança — bem como filhos, parceiros e parceiras, etc. Nem todos os bancos permitem que isso seja feito — o Nubank garante ao cartão adicional todos os direitos do principal.

É válido ressaltar que o cartão adicional é dependente do cartão primário. Portanto — é necessário que seja usado com consciência e para os devidos fins.

Não é cobrado taxa de emissão para o cartão adicional. É importante pedir o número exato de cartões que serão utilizados e ficar atento quanto as faturas que serão pagadas e disponibilizadas diretamente ao cartão de crédito principal.

Como pedir o cartão adicional?

A solicitação é totalmente gratuita e pode ser feita através do próprio aplicativo do Nubank. É importante ficar atento quanto aos detalhes de solicitação.

É necessário preencher o nome que deve ter escrito no cartão de crédito adicional — bem como alguns dados pessoais referentes ao mesmo.

A solicitação do cartão pode ser feita na aba do Nubank — Meus cartões. Então, após inserir os dados da pessoa que irá receber o cartão, basta clicar em “Solicitar” e aguardar a entrega do cartão Nubank.

Portanto, é excelente para oferecer uma ajuda e até mesmo suporte para os familiares e pessoas próximas. Já que se trata de um cartão adicional focado em ambos. A opção pode ser usada por qualquer cliente Nubank a qualquer momento. Contanto que esteja dentro dos limites estipulados de cartões disponíveis.

