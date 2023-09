Caixa Tem bloqueado em setembro/outubro? Veja o que fazer

O Caixa Tem é um aplicativo fornecido pela Caixa Econômica Federal e tem como função principal simplificar a movimentação dos saldos dos benefícios sociais do governo. A Poupança Social Digital é automaticamente criada para os cidadãos que passam a receber benefícios governamentais, facilitando o acesso ao saldo.

No entanto, em algumas situações, os usuários podem se deparar com o bloqueio do aplicativo. A seguir, entenda como regularizar ou desbloquear o Caixa Tem para garantir sua comodidade ao fazer uso do aplicativo.

Seu Caixa Tem foi bloqueado? Entenda o que fazer. Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como acessar o Caixa Tem?

O acesso ao aplicativo Caixa Tem é simples e intuitivo. Ao fazer uso pela primeira vez, o usuário deve cadastrar uma senha, que também será usada para acessar o aplicativo do FGTS, já que ambos utilizam o sistema de dados da Caixa.

Siga as etapas a seguir para acessar o aplicativo:

Abra o aplicativo e clique em “Entrar no CAIXA Tem”. Insira seu CPF e clique em “Continuar”. Digite sua senha cadastrada e selecione “Entrar”.

Agora, você pode utilizar o aplicativo para consultar abono salarial, verificar o número do NIS/PIS, acessar o Auxílio Brasil, receber depósitos, realizar pagamentos, transferências e muito mais.

Como saber se o aplicativo está bloqueado?

Para verificar se o seu Caixa Tem está bloqueado, tente acessar o aplicativo e observe se recebe uma mensagem de notificação para visitar uma agência da Caixa. Se receber a mensagem a cada tentativa de acesso, isto indica que o aplicativo está bloqueado. E quais motivos podem levar ao bloqueio do aplicativo? Confira as razões possíveis abaixo:

Irregularidades nos dados cadastrados. Múltiplos CPFs cadastrados. Suspeita de fraude. Violação dos termos de uso do aplicativo. CPF cadastrado em vários celulares. Ultrapassagem do limite de movimentação mensal da conta (superior a R$5.000,00 por mês).

Estas medidas de bloqueio têm como objetivo garantir a segurança dos usuários, prevenindo o uso inadequado do aplicativo e protegendo informações pessoais.

Como desbloquear o app

Se você se deparar com o bloqueio do aplicativo, não precisa se preocupar. Entenda, a seguir, como proceder para efetuar o desbloqueio.

Desbloqueio pelo aplicativo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem. Clique em “Entrar no CAIXA Tem”. Utilize seu CPF e senha para entrar. Após o login, encontre a opção “Liberar acesso”. Inicie um chat automático. Siga as instruções e envie os documentos solicitados.

Após o envio dos documentos, a equipe da Caixa analisará sua titularidade da conta. De acordo com informações da própria Caixa, o acesso ao aplicativo pode ser liberado em até 48 horas, desde que a análise seja aprovada.

Agência da Caixa:

Se não for possível desbloquear pelo aplicativo, será necessário comparecer pessoalmente a uma agência da Caixa para solicitar o desbloqueio. Você pode encontrar a agência mais próxima seguindo as instruções no site da Caixa. Certifique-se de levar documentos de identificação, como RG e CPF, para comprovar sua identidade e solicitar o desbloqueio.

Casa lotérica:

Além do aplicativo e da agência da Caixa, você também pode solicitar o desbloqueio do aplicativo em uma casa lotérica. O processo é semelhante ao realizado na agência da Caixa, portanto, leve documentos de identificação para comprovar sua identidade.

Acesso continua bloqueado: entenda o motivo

Se você seguiu os procedimentos de solicitação de desbloqueio, aguardou o prazo recomendado e ainda não conseguiu acessar sua conta, pode haver alguns motivos para a falta de desbloqueio.

Cadastro desatualizado:

Se o seu cadastro estiver desatualizado, isso pode ser o motivo do bloqueio do aplicativo. Mantenha seus dados atualizados no banco de dados da Caixa, acessando a opção “Atualize seu cadastro” no menu do aplicativo.

Atendimento da CAIXA:

Em caso de dúvidas sobre o acesso ao aplicativo ou outras questões relacionadas ao sistema da Caixa, você pode entrar em contato pelos números do Caixa Tem ou pelo WhatsApp da Caixa Econômica Federal.

Como evitar o bloqueio no Caixa Tem?

Agora que você conhece os métodos de desbloqueio do Caixa Tem, também é importante evitar ações que possam levar ao bloqueio do aplicativo.

Use o aplicativo Caixa Tem em apenas um dispositivo para evitar bloqueios de segurança. Mantenha seus dados atualizados para evitar inconsistências. Esteja ciente dos limites de movimentação mensal da Poupança Social Digital. Evite cadastrar mais de uma conta do Caixa Tem no mesmo dispositivo.

Seguindo essas orientações, você pode evitar o bloqueio do Caixa Tem e manter o acesso à sua conta.

