E se eu te disser que ESTE é o horário certo para encher o tanque? Dá para ECONOMIZAR

Será que existe um horário favorável para encher o tanque e economizar? Vamos desvendar este mistério. A influência da temperatura na densidade dos combustíveis pode, mesmo, fazer variar o preço do combustível, de forma significativa? O preço da gasolina no Brasil não tem demonstrado novos sinais de queda. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a média do combustível no país permanece acima de R$ 5,85.

Como consequência, os condutores de veículos estão sempre em busca de maneiras de economizar na hora de abastecer. Muitos acreditam que existe um horário estratégico para abastecer, um momento em que o preço e a quantidade de combustível se alinham perfeitamente para o consumidor. Mas será que isto é verdade? Veja resposta a seguir.

Existe horário certo para economizar ao encher o tanque?

De acordo com informações do site Autoesporte, caminhoneiros que percorrem longas distâncias pelo Brasil costumam abastecer seus veículos entre 6h e 10h. Estes dados são fornecidos pela ValeCard, uma empresa especializada em gestão de frota. Em entrevista para o portal, o especialista em combustíveis Marco Lassen, explicou que a densidade dos líquidos varia de acordo com a temperatura.

À medida que a temperatura aumenta, a densidade diminui. Ele afirma: “Como o volume é calculado dividindo a massa de produto pela densidade, quanto menor for o valor da densidade, maior será o volume do combustível.”

Informação é válida para postos urbanos?

Embora a explicação seja válida do ponto de vista físico, não se aplica aos postos regulares, onde os motoristas abastecem periodicamente. Isto ocorre porque estes postos têm tanques subterrâneos, que não sofrem influência das variações de temperatura.

Segundo Lassen, a variação de densidade nesses casos é insignificante. Portanto, não afeta significativamente o preço final para o consumidor. Desta forma, a ideia de um horário ideal para abastecer e economizar dinheiro não se sustenta. A melhor estratégia é ficar atento às promoções disponíveis.

Dicas para economizar combustível:

Janelas abertas ou ar-condicionado?

Na busca por economizar combustível, a decisão entre janelas abertas e ar-condicionado desempenha um papel importante. O inimigo aqui é a resistência do ar. A turbulência causada pelas janelas abertas intensifica essa resistência, levando a um aumento no consumo de combustível. Em velocidades mais baixas, tanto o ar-condicionado quanto as janelas abertas impactam significativamente o consumo. Em estradas, manter as janelas fechadas é a chave para superar a resistência aerodinâmica.



Priorize a manutenção:

Ignorar a manutenção adequada pode prejudicar a eficiência do combustível. Filtros de ar e combustível sujos restringem o fluxo essencial, forçando o motor a trabalhar mais. Além disso, velas de ignição desgastadas resultam em uma combustão incompleta, o que aumenta o consumo de combustível.



Mantenha a pressão adequada dos pneus:

Surpreendentemente, os pneus desempenham um papel expressivo para economizar combustível. Pneus com pressão insuficiente aumentam a resistência ao rolamento, fazendo com que o motor trabalhe mais para mover o veículo. Isto ocorre porque pneus desgastados de maneira irregular desequilibram o veículo e aumentam o consumo.



Adote um estilo de direção suave:

Seu modo de condução também tem um impacto direto no consumo de combustível. Acelerações bruscas e mudanças inadequadas de marcha aumentam o consumo. Portanto, opte por acelerar gradualmente e trocar as marchas no momento certo para otimizar a eficiência. Além de economizar combustível, dirigir suavemente prolonga a vida útil do veículo.



Reduza o peso do veículo:

Peso adicional resulta em maior esforço para o motor. Um veículo mais pesado requer mais energia para se movimentar, o que aumenta a resistência ao rolamento e a necessidade de potência, contribuindo assim para um maior consumo de combustível. Portanto, considere eliminar o excesso de peso para economizar combustível de forma eficaz.

