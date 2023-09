O banco digital Nubank, líder absoluto entre as fintechs atuantes no Brasil, anunciou, recentemente, que está expandindo seu enorme leque de serviços bancários a um público que, até hoje, não possuía autonomia para ter uma conta bancária: os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. A ousada iniciativa da fintech busca estimular a educação financeira de jovens desde cedo, assim como oferecer vantagens que, até então, apenas correntistas maiores de 18 possuíam. Confira mais detalhes sobre o serviço, a seguir.

Maiores de 12 anos agora podem abrir conta neste banco digital. | Foto: Reprodução

Pequeninos investidores

O Nubank, líder entre as fintechs em número de correntistas da modalidade de contas digitais no Brasil, está agora expandindo sua oferta de serviços para incluir contas bancárias para adolescentes com idades entre 12 e 17 anos.

A obtenção de uma conta para menores de 18 anos no Nubank é facilitada, bastando que um dos pais seja cliente e solicite a conta através do aplicativo. Continue a leitura, logo abaixo, para saber as principais vantagens da nova oferta do “Roxinho” que não apenas incentivará na educação financeira do seu filho, como será um ótimo incentivo para poupar dinheiro desde cedo.

Leia mais: Nubank: por que o Pix não caiu na conta? Banco revela a situação

Inovação estratégica no mercado

Essa mudança acompanha uma tendência já estabelecida por outros bancos digitais brasileiros, como Inter, C6 Bank e Mercado Pago, que também oferecem serviços similares. O Nubank, no entanto, já estava testando essa proposta desde o ano passado, com a abertura de contas para menores de idade.



Vantagens da conta Nubank para menores de 18

Com a conta digital criada especificamente para menores de 18 anos, o Nubank oferece uma série de funcionalidades. Além do fornecimento de um cartão de débito, a conta também possibilita a criação de “Caixinhas” para a poupança de dinheiro, com rendimentos específicos no RDB. Este é um recurso protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e tem uma taxa de retorno de 100% do CDI.

Os usuários jovens também podem recarregar seus celulares diretamente pelo aplicativo, realizar transferências usando o Pix e ativar o Modo Rua, que aumenta a segurança do aplicativo contra roubos de celular.

Limitações da conta

No entanto, vale ressaltar que, apesar dessas funcionalidades, os menores de idade ainda não têm acesso a empréstimos e cartões de crédito. A conta permanece sob a supervisão dos pais ou responsáveis financeiros.

Estratégia para educação financeira

Ao incluir adolescentes no universo financeiro digital, o Nubank está proporcionando uma oportunidade de aprendizado e educação financeira desde cedo. Esta iniciativa prepara os jovens para uma gestão responsável das suas finanças no futuro. Com isso, o Nubank busca atender às demandas dos seus clientes e manter-se atualizado com as inovações do setor financeiro, contribuindo assim para a inclusão financeira da nova geração.

Leia também: Serviço ENCERRADO do Nubank cai como bomba no colo dos clientes