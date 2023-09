Grávida de Taubaté ganhará filme inspirado em “Parasita”

A criatividade do brasileiro definitivamente não possui limites. Se você se lembra da história inacreditavelmente bizarra da grávida de Taubaté, saiba que a famosa mentira que entrou para história vai virar filme. “O Caso da Grávida de Taubaté” já tem estreia prevista para 2024. Continue a leitura, logo a seguir, e entenda mais detalhes sobre o longa que retrata o inesquecível caso.

História da grávida de Taubaté vai virar filme em 2024. | Foto: Reprodução

Em breve nos cinemas

Esteja preparado para um thriller de comédia com toques de terror e surrealismo, inspirado em um dos casos mais intrigantes do Brasil.

Acredite ou não, “O Caso da Grávida de Taubaté” está sendo transformado em filme, com estreia prevista para 2024. O roteirista Frank “Diaraki” está por trás desse projeto ambicioso. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o longa que retrata a polêmica história.

O Parasita Brasileiro

Diaraki compartilhou que o filme será algo além das expectativas. Ele traçou um paralelo entre seu projeto e o aclamado filme “Parasita” de Bong Joon Ho, chamando-o de “O Parasita brasileiro!”. Ele disse: “É o suco cru do Brasil, sem recorrer aos estereótipos e clichês das comédias nacionais de que todos estão cansados. Eu queria criar algo genuinamente engraçado, mas com diferentes camadas de interpretação”.

Visão criativa de uma mentira histórica

O roteirista também revelou que suas teorias pessoais formarão a base do filme. Ele declarou: “Não podemos dizer que é baseado em eventos reais porque é o resultado de uma grande mentira. No entanto, posso definir como minha visão criativa da história, combinada com minhas teorias. Este será meu primeiro longa-metragem que sai do papel, e eu sabia que tinha que fazer um ‘filme-evento'”.

Diaraki descreveu o filme como uma mistura de simplicidade e complexidade, repleto de elementos intrigantes e questionamentos sobre a espetacularização do ridículo. Ele garantiu que não haverá julgamento de valor. Ele disse: “A Grávida de Taubaté praticamente se tornou uma figura do folclore brasileiro! Mas senti que havia muito mais por baixo da superfície que valia a pena mostrar. Quem são os verdadeiros vilões? Quem são os heróis? Deixo para o público responder no final, se assim desejar”.

Pré-produção em andamento

“Grávida de 4” ainda está em busca de uma produtora, mas já recebeu algumas propostas. A seleção do par de atores que interpretará o casal que forjou a gravidez, chamados Vera e Kléber (por precauções legais), ainda está em andamento. No entanto, Maeve Jinkings e Emilio Orciollo Netto estão entre os nomes considerados para a produção.

Carta promocional do filme que está em fase de pré-produção. Foto: Divulgação

Início das filmagens em 2024

As filmagens devem começar no segundo trimestre de 2024. A equipe de relações públicas do roteirista compartilhou que há uma certa expectativa de que o filme sucederá naturalmente ‘Minha Mãe é Uma Peça’ nos cinemas. Eles ressaltaram, no entanto, que devido à carga dramática do filme, a prioridade será dada à escalação de atores em detrimento de comediantes, com exceção de algumas participações especiais já confirmadas.

