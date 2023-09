Pegue os seus R$ 2,5 MIL na Serasa sem burocracia; veja como

A Serasa está oferecendo uma oportunidade para aqueles que buscam uma injeção de recursos, seja para reformas em casa, viagens, ou quitação de dívidas. Os valores podem ser obtidos sem burocracia, através do site da empresa.

Continue lendo e veja como obter até R$2,5 mil na Serasa sem precisar passar por burocracia ou grandes complicações.

Veja como resgatar os valores, sem burocracia, na Serasa.

Serasa libera valores sem burocracia: entenda

O empréstimo pessoal da Serasa, em parceria com a SuperSim, disponibiliza de R$ 500 a quase dois salários mínimos, sem complicações. O dinheiro é transferido de maneira instantânea, via Pix. O principal destaque, neste caso, é que mesmo aquelas pessoas que possuem restrições no histórico de crédito podem aproveitar esta oportunidade. A empresa garante que todos têm a possibilidade de solicitar o empréstimo pessoal SuperSim, com análise de crédito. O critério principal é a comprovação de renda no momento da requisição.

Os valores disponíveis variam de R$ 500 a R$ 2.500, com a opção de parcelamento em até 12 vezes. Caso o valor liberado seja menor do que o desejado, o pagamento pontual das parcelas abre a possibilidade para um novo aumento de limite na próxima solicitação.

Veja taxas do empréstimo Serasa e SuperSim

No entanto, é essencial ter em mente que este empréstimo pessoal SuperSim traz como consequência a incidência de taxas de juros. A taxa mensal varia de 12,5% a 19,9%, e o custo efetivo total (CET) pode oscilar entre 18,12% e 20,98% ao mês.

Para fazer uma simulação ou solicitar o empréstimo, basta acessar o site da Serasa, selecionar a opção “Simular empréstimo”, e efetuar login ou cadastro na plataforma. As ofertas disponíveis para o CPF serão apresentadas na página inicial, permitindo que você escolha o valor desejado, o número de parcelas e confirme a contratação.

Serasa revela projeções para a economia este mês

A Serasa Experian acaba de divulgar seu Boletim Econômico, referente a setembro, proporcionando uma visão detalhada do cenário econômico brasileiro e projeções para 2023. O relatório revela que houve uma desaceleração no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano, em comparação com o primeiro. No primeiro trimestre, o PIB registrou um avanço de 1,8%, enquanto no segundo trimestre, esse índice diminuiu para 0,9%. A análise aponta que os setores industriais e de serviços foram os principais impulsionadores da economia, nos primeiros seis meses do ano, com destaque para atividades como o extrativismo mineral e serviços financeiros. A Serasa estima um crescimento do PIB de 2,7% para o ano.

No que se refere ao setor varejista, que registrou sua primeira queda em três meses, a Serasa mantém a previsão de crescimento em 1,5% para o varejo, em 2023. No mês de setembro, segmentos como materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, combustíveis e lubrificantes apresentaram desempenho positivo. Quanto à indústria, as expectativas sugerem que haverá uma melhoria assim que a taxa básica de juros começar a diminuir. Até o momento, a empresa projeta um crescimento de 1% para o setor industrial.

