Desde que foi inventado os métodos mais efetivos para evitar uma eventual gravidez, novas técnicas para fins contraceptivos acompanharam a evolução da ciência e, atualmente, até mesmo o implante de chips que podem ser colocados diretamente no corpo da mulher, para que não ocorra uma gestação indesejável. No entanto, o excesso de tecnologia nas mãos erradas pode resultar em sérios riscos à saúde da mulher, como foi o caso de uma jovem australiana, recentemente. Entenda mais detalhes sobre a história, a seguir.

Perigo! Implante contra gravidez para no coração de australiana. | Foto: Reprodução / Metrópole

Anticoncepcional de risco

Uma impressionante história médica surgiu da Austrália, onde uma mulher de 22 anos descobriu que seu implante contraceptivo hormonal havia migrado para o coração.

Cloe Westerway é a protagonista desta história, que parece ser a primeira de seu tipo no mundo. De acordo com o portal Australia News, ela estava agendada para uma cirurgia na última quinta-feira (28) para remover o implante alojado em seu músculo cardíaco. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais sobre o assustador caso.

Leia mais: Vai fazer cirurgia nas pernas? Este paciente escreveu “sim” e “não” nas dele

Entendendo o implante contraceptivo

Há dois anos, Cloe optou pelo implante contraceptivo hormonal. Este dispositivo é uma pequena haste flexível que é inserida sob a pele na parte interna do braço. Medindo 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro, ele libera continuamente etonogestrel, um hormônio feminino sintético. Este método contraceptivo é apreciado por sua eficácia e indolor, com uma vida útil de três anos.

A experiência de Cloe

Falando ao portal Australia News, Cloe revelou que começou a experimentar uma série de sintomas desconfortáveis logo após a inserção do implante. Ela relatou azia, dores de cabeça, sangramento intenso, vômitos e palpitações. Apesar de ter usado o mesmo implante aos 15 anos sem problemas, esta experiência foi muito diferente. Quando seus médicos decidiram remover o dispositivo, não conseguiram encontrá-lo.

Como implante foi parar no coração?

Exames de imagem revelaram a assustadora verdade: o implante contraceptivo havia ‘viajado’ do braço de Cloe para as artérias pulmonares do coração, obstruindo parcialmente o lado esquerdo do órgão. Os médicos acreditam que o dispositivo foi inserido incorretamente, sendo implantado diretamente na veia ou perto o suficiente para escorregar para dentro dela. A partir daí, ele teria viajado até o coração de Cloe.

Leia também: IA ajuda mulher com paralisia a voltar a falar