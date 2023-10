Bolsa Verde: quem pode GANHAR R$ 600 do governo

O Bolsa Verde é um programa do governo que ficou inativo por seis anos. A iniciativa foi retomada e está efetuando pagamentos. A iniciativa conta com recursos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e tem como beneficiários famílias de baixa renda envolvidas em atividades de preservação ambiental.

Atualmente, a Caixa Econômica Federal já está efetuando os pagamentos do Programa Bolsa Verde, no valor de R$600, para mais de 6 mil famílias cadastradas. Continue lendo e entenda quais os pré-requisitos para receber os valores, diretamente no aplicativo Caixa Tem.

Bolsa Verde: programa do governo paga R$600. Veja como receber. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O Bolsa Verde, também conhecido como Programa de Apoio à Conservação Ambiental, tem uma abordagem socioeconômica e ambiental, combinando transferência de renda, cidadania e combate à pobreza. Este programa oferece pagamentos trimestrais de R$ 600,00 às famílias de baixa renda, que atuam em diversas áreas de conservação ambiental, com o objetivo de:

Preservar os ecossistemas; Promover a cidadania e melhorar a qualidade de vida das populações vulneráveis; Aumentar a renda das famílias carentes envolvidas na conservação de recursos naturais no meio rural; Incentivar a participação em programas de capacitação ambiental, social, técnica e profissional.

Desenvolvido em 2011 e desativado no ano de 2016, o programa retorna este ano para apoiar as famílias que contribuem para a conservação ambiental em todo o país.

Quem tem direito a a receber o Bolsa Verde?

Para ter direito ao Bolsa Verde é preciso que a família comprove a situação de vulnerabilidade econômica, atuando em serviços relacionados à conservação ambiental em diversas áreas, como Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas Federais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais, Projetos de Assentamento Florestal, Projetos de Desenvolvimento Sustentável e Projetos de Assentamento Agroextrativista, instituídos pelo Incra e outras áreas rurais designadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Nesta primeira fase, um total de 6.251 famílias está recebendo os pagamentos trimestrais de R$ 600,00, que serão administrados pela Caixa Econômica Federal. A iniciativa soma um investimento de R$ 3,7 milhões para os beneficiários que vivem em áreas de conservação ambiental, zonas rurais e outras áreas determinadas pelo Ministério.

Mais de 55 mil famílias indicadas para o Bolsa Verde

Até o momento, aproximadamente 55,8 mil famílias foram indicadas para participar do programa, das quais 31,8 mil estão aptas a assinar o Termo de Adesão para ingressar. Os primeiros pagamentos beneficiam 174 assentamentos e 21 unidades de conservação.

Para se inscrever no Bolsa Verde, a adesão individual pode ser feita pelo site do programa, enquanto a adesão coletiva deve ser representada por uma associação comunitária. Os pagamentos são efetuados por meio da Poupança Social Digital, gerenciada pelo aplicativo Caixa Tem.

Como evitar bloqueio do app Caixa Tema

Para garantir que seu acesso ao Caixa Tem não seja bloqueado, é essencial adotar algumas práticas que evitem problemas futuros. Aqui estão dicas importantes:

Utilize o aplicativo Caixa Tem em apenas um dispositivo. Evitar o uso simultâneo em vários dispositivos ajuda a manter a segurança da sua conta. Mantenha seus dados sempre atualizados. Isso é fundamental para evitar inconsistências que poderiam resultar em bloqueios. Esteja ciente dos limites de movimentação mensal na Poupança Social Digital. Ultrapassar esses limites pode levar ao bloqueio temporário de algumas funcionalidades. Evite cadastrar múltiplas contas do Caixa Tem no mesmo dispositivo. Isso pode causar conflitos e levar ao bloqueio.

Ao seguir essas orientações, você contribui para manter o acesso à sua conta no Caixa Tem sem contratempos.

