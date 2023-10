13º SALÁRIO cai na conta ainda em outubro? Descubra

Todos os anos, os trabalhadores brasileiros aguardam com expectativa pelo pagamento do 13º salário, que ajuda a aliviar as despesas no final do ano e, até mesmo, aquelas que chegam junto com o início do ano seguinte, como material escolar, IPVA e IPTU. O governo disponibilizou o calendário oficial com as datas de pagamento dos valores. Continue lendo e entenda quando o 13º salário será depositado.

13º Salário: calendário oficial e novidade para os trabalhadores

O calendário oficial para o pagamento do 13º salário é definido levando em consideração a data de admissão do trabalhador. As datas de pagamento costumam começar em novembro e se estender até dezembro, proporcionando um alívio financeiro para os trabalhadores neste período do ano.

As datas e os critérios para o pagamento, além de algumas mudanças recentes nas regras do 13º salário que podem impactar positivamente os trabalhadores, já estão definidas.

A espera pelo 13º salário está prestes a chegar ao fim para os trabalhadores brasileiros. O benefício garante um pagamento extra anual para os trabalhadores com carteira assinada e segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O pagamento pode acontecer em duas parcelas, sendo que as empresas ainda têm tempo para efetuar o depósito da primeira parcela, dentro dos prazos estabelecidos por lei, evitando assim possíveis multas por descumprimento das datas limites.

Confira calendário de pagamento do 13º salário em 2023

Segundo a legislação vigente, o 13º salário deve ser pago de acordo com o seguinte cronograma:

Primeira parcela: até 30 de novembro.

Segunda parcela: até 20 de dezembro.

Também é possível receber o pagamento integral da gratificação natalina até 30 de novembro, ou junto com as férias, mediante solicitação prévia ao empregador.

Cada parcela equivale a 50% do valor total do benefício, sendo que a primeira parcela não pode sofrer nenhum tipo de desconto. A segunda parcela, por outro lado, pode conter descontos referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à Previdência Social.

É importante destacar que os aposentados e pensionistas do INSS já receberam o 13º salário em 2023, uma vez que o governo federal antecipou os pagamentos para os meses de maio e junho.

Como é Calculado o 13º Salário?

O valor do 13º salário corresponde à soma de todas as parcelas de natureza salarial, que incluem horas extras, adicionais e comissões. Essa soma é dividida por 12 e multiplicada pela quantidade de meses trabalhados no ano. Veja um exemplo:

Salário: R$ 1.320

Divisão por 12: R$ 110

Meses trabalhados: 9

Resultado: R$ 990

Neste caso, o funcionário receberá uma gratificação natalina no valor de R$ 990. Portanto, fique atento às datas e aos cálculos para garantir que seu 13º salário seja pago corretamente em 2023.

A evolução do benefício no Brasil

O 13º salário é uma conquista para os trabalhadores brasileiros e um benefício que ganhou ainda mais força ao longo dos anos. O salário extra, que representa um alívio financeiro crucial no final do ano, teve seu início no Brasil em 1962, com a Lei 4.090. Desde então, se tornou um direito para os trabalhadores, garantindo-lhes uma renda extra para enfrentar despesas de fim de ano.

A introdução do 13º salário no país representou uma mudança significativa nas relações de trabalho e um avanço importante para a classe trabalhadora. Com o tempo, sua regulamentação foi aprimorada, definindo prazos e regras claras para seu pagamento, como o calendário estabelecido por lei.

Hoje, o 13º salário é uma parte fundamental do orçamento familiar de milhões de brasileiros, contribuindo para o aquecimento da economia durante o período de festas de fim de ano.

