Mudança no WhatsApp pode MUDAR 100% sua relação com o app

Após a criação do recurso “Flows”, além de outras inovações, o WhatsApp vem se transformando em algo muito maior do que apenas um aplicativo de mensagens. Segundo os próprios desenvolvedores e executivos da plataforma, o app almeja se tornar um ambiente completo de interação entre empresas e clientes, simplificando a vida de todas as partes envolvidas. Saiba mais detalhes sobre o que está mudando no aplicativo da Meta, a seguir.

Nada será como antes

Se você é um usuário assíduo do WhatsApp, prepare-se para uma revolução na maneira como se comunica e interage com empresas e serviços.

O WhatsApp, que faz parte do megaempresa Meta, anunciou recentemente uma série de novas ferramentas, com destaque para o “Flows,” que promete facilitar a sua vida. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que está para mudar.

Recurso do WhatsApp foca em interação entre empresas e usuários

A grande estrela dessas inovações é o “Flows,” uma ferramenta desenvolvida para simplificar a comunicação entre empresas e seus clientes.

Esta novidade é especialmente útil para grandes produtores de conteúdo e empresas com um grande número de assinantes. Imagine ter a capacidade de enviar informações importantes e atualizações diretamente para seus clientes de maneira simples e eficaz.

É exatamente isso que o “Flows” oferece. Com a ajuda de listas específicas criadas pelas empresas, é possível enviar comunicados e informações relevantes com facilidade.

Como o ‘Flows’ funciona?

O WhatsApp lançou essa novidade na Índia e a testou inicialmente no Brasil, com resultados promissores. A ferramenta tem como objetivo criar uma integração perfeita entre lojas, empresas e o aplicativo.

Um caso que ilustra claramente isso é a parceria entre lojas como Magazine Luiza (Magalu) e Época Cosméticos, as quais atualmente se encontram em uma fase de experimentação.

Através do WhatsApp, os consumidores têm a capacidade de escolher itens, incluí-los em seu carrinho de compras e efetuar pedidos diretamente por meio da plataforma.

No entanto, não são apenas as empresas de varejo que se beneficiam disso. Grandes instituições financeiras, como BTG Pactual, Nubank e Itaú, também estão adotando o “Flows,” tornando a comunicação entre bancos e clientes mais simples e prática.

Setor financeiro se alia à tecnologia

A ‘comunicação’ com ferramentas financeiras no WhatsApp vem crescendo de maneira considerável. Com a nomeação de Guilherme Horn como líder de mercados estratégicos, bancos e instituições financeiras estão priorizando a rentabilidade no aplicativo do Meta.

A colaboração entre bancos e o WhatsApp visa simplificar processos complexos. Um exemplo notável é a abertura de contas no Banco Pan, que agora pode ser realizada completamente por meio do WhatsApp, mostrando a capacidade da plataforma de se tornar uma ferramenta essencial para serviços financeiros.

Com o “Flows” e outras inovações, o WhatsApp está se transformando em algo muito mais do que apenas um aplicativo de mensagens. Está se tornando uma plataforma completa de interação entre empresas e clientes, simplificando a vida de todas as partes envolvidas.

