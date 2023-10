Comprou pela internet? Você pode ficar sem o produto; veja o que fazer nessa hora

Com o advento da tecnologia, tornou-se bastante comum efetuar compras diretamente pela internet, além de conveniente, é possível ter acesso a um vasto catálogo de produtos sem precisar sair de casa. Todavia, também há um lado negativo em tudo isso: problemas que podem ocorrer entre as duas pontas do processo, isto é, a empresa e a casa do cliente. E por isso, há momentos em que eles acabam não recebendo o produto, saiba o que fazer quando isso acontece.

Saiba o que fazer quando comprar algo pela internet e o produto não chegar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que fazer quando um produto não chegar até a casa do cliente?

Quando o cliente efetua uma compra, mas não recebe o produto, é necessário que ele entre de imediato em contato com a empresa, seja ela a responsável pela venda ou pela entrega do produto, relatando tudo que aconteceu. Lembrando que orienta-se sempre guardar todos os comprovantes, códigos de rastreio e protocolos de atendimentos.

Mas caso a empresa não consiga ou não queira resolver o problema, a solução será entrar em contato com o Procon local, já que o Código de Defesa do Consumidor afirma, que o consumidor poderá:

Solicitar a entrega imediata do item;

A troca por outro equivalente;

O cancelamento da compra e a devolução do dinheiro, incluindo o frete;

Abatimento proporcional do valor pago.

E em casos mais extremos, quando o consumidor foi prejudicado ou sofreu algum prejuízo pela demora, é possível solicitar até mesmo danos morais e materiais.

Como evitar ter problemas com compras feitas pela internet?

Embora seja algo tão comum atualmente, ainda é normal que pessoas tenham dúvidas de como se protegerem em compras realizadas pela internet, vale lembrar que não é uma tarefa tão simples, já que os golpistas a cada dia que se passa, acabam se especializando cada vez mais.

Todavia, algumas atitudes podem ajudar o usuário a não ter maiores problemas durante a realização das compras, como:

Pesquisando sobre a empresa e processos e reclamações que ela sofreu anteriormente;

Desconfiando de certas ofertas que são vantajosas além do limite;

Veja se o site possui certificado de segurança;

Leia todas as informações do produto, principalmente inerente ao prazo de entrega.

Lembrando que em produtos internacionais, a probabilidade do prazo ultrapassar até mesmo 45 dias é bem grande, por isso, como salientado, antes de efetuar a compra, é importante se atentar sobre as informações em relação a origem do produto. Se é nacional ou internacional. Caso seja internacional, a orientação é só comprar caso haja tempo para esperar, caso seja algo urgente, nem adianta comprar, pois dificilmente chegará em poucos dias.

