Os dispositivos da Apple são referências no mercado. O seu alto valor se dar não simplesmente pela sua potência, mas pelo nome da marca. Steve Jobs — na criação da marca. Havia afirmado que a mesma se tornaria uma moeda social. E foi exatamente isto que aconteceu! Aos que não querem investir é possível encontrar boas opções de mercado por valores super acessíveis. Por mais que não tenham o nome da marca, mas possuem hardware tão bom quanto.

4 celulares que são tão bom ou melhores que o iPhone | Foto de Bagus Hernawan na Unsplash

Xiaomi Mi 12S Ultra

Os dispositivos da Xiaomi tem chamado a atenção dos brasileiros há muito tempo. Esta marca que conquistou seu tão sonhado espaço no Brasil — conta com um modelo que consegue gravar vídeos em 8K — o dobro da limitação do iPhone 15.

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Trata-se de um modelo voltado para os gamers. O iPhone 15 possui ênfase no público que gosta de jogos, e por esse motivo a alternativa da Asus é uma excelente opção. Haja vista que possui um chipset da Snapdragon 8 Gen 2 — possuindo um dos processadores mais velozes do mercado.

Leia mais: Não pagou? Este aplicativo sequestra seu celular por dívidas

Motorola Edge 40

Um dos pontos negativos dos dispositivos da Apple é a sua bateria. Em razão do alto desempenho, nem sempre a bateria é suficiente para aguentar altas horas de carga. O dispositivo da Motorola garante excelente desempenho e autonomia de até 24 horas de bateria.

Samsung Galaxy S23 Ultra

O dispositivo também possui ênfase em alto desempenho, mas em contrapartida aos demais modelos — o seu ponto positivo é realmente sua câmera de alta resolução. Possui um chipset Snapdragon 8 Gen 2 e sensor de 200 MP — considerado o maior da Samsung até o momento.

Afinal, qual o melhor modelo?

Todos os modelos acima possuem um diferencial em relação ao iPhone. Seja na bateria, desempenho, etc. Portanto, o melhor modelo é baseado no perfil do usuário. Aquele na qual ele deseja ter ênfase/foco. Por exemplo: se o ênfase for uma câmera potente, poderá optar pelo dispositivo da Samsung ou Xiaomi.

Caso o intuito do usuário seja um maior desempenho em jogos, poderá optar pelo dispositivo da Asus. É recomendado comprar os aparelhos pelos sites oficiais ou parceiros credenciados.

No site da Amazon existem boas ofertas de dispositivos das marcas citadas — com garantia Amazon Prime e com os melhores descontos do mercado. Lembrando que faltam menos de 02 meses para a Black Friday, pode ser uma boa opção para os interessados nos dispositivos.

Leia mais: Nota: Serasa faz alerta para cartões de crédito ainda em setembro; confira