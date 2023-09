Quer um emprego? Melhor usar ISTO no lugar do seu currículo

Todos os dias milhões de brasileiros saem de suas casas em busca de uma oportunidade de trabalho. Em uma era tecnológica — é importante estar atento às atualizações do mercado. Currículo é algo que “ficou para trás” em algumas empresas. Por mais que muitos não saibam, é melhor usar outra coisa no lugar do popular currículo.

Isto pode substituir o currículo e garantir sua vaga

O currículo é um documento feito pelos candidatos que é composto por informações pessoais e skills profissionais. Entretanto, em meio a tantos e tantos — as empresas estão trocando os currículos pela análise do perfil no LinkedIn dos candidatos.

Trata-se de uma rede social voltada para o setor profissional. Na qual os profissionais podem colocar uma foto de perfil, atribuições profissionais, escolaridade e tantas outras informações essenciais.

Haja vista que o perfil na rede social se torna como uma vitrine. Na qual tendo uma boa estética e informações organizadas — é quase que nulo as chances de reprovação. Principalmente caprichando na seção “Sobre”. Na qual o candidato deverá preencher uma breve “biografia” unificada.

Lembrando que não se trata de um texto padrão, mas algo leve de ser lido e que mostre para os demais o estilo de profissional e demais segmentos da área. É possível criar uma conta no LinkedIn de maneira totalmente gratuita — posteriormente, basta enviar para análise o nome de usuário na plataforma e pronto.

Dicas para um perfil cativante

Nem todo currículo é um bom currículo. Por mais que hajam boas recomendações, é necessário criar um currículo caprichado e com uma boa estética. O mesmo acontece com o perfil no LinkedIn.

É necessário que o usuário crie um perfil recheado de elementos que chamem a atenção dos leitores — possíveis contratantes.

Identidade visual: é necessário compreender a sua identidade visual, mediante o setor de trabalho. Não faz sentido o perfil estar recheado de elemementos de tecnologia se o setor de atuação é na área da engenharia.

Prêmios: na seção de reconhecimentos, é importante enfatizar os prêmios e conquistas. Bem como certificados, premiações, etc.

Primeira impressão: nas primeiras linhas opte por criar textos cativantes, a fim de que os usuários fiquem presos e continuem a leitura do perfil.

Caso não tenha muita experiência na criação de textos, é possível usar a inteligência artificial para auxiliar. Basta criar uma conta na OpenIA e acessar o ChatGPT. E então, através de comandos pedir para que ele escreva uma descrição atrativa. É importante preencher informações pessoais e segmentadas — a fim de que a I.A entenda as reais necessidades.

