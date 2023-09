Como saber se é o INSS ou um golpista te ligando

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pela administração de benefícios previdenciários a milhões de brasileiros, tornou-se alvo de fraudadores que, por meio do golpe da falsa central de atendimento, exploram os beneficiários desta autarquia. A amplitude deste problema levanta questões importantes sobre segurança e consciência informacional, sendo crucial a disseminação de conhecimento sobre como identificar possíveis fraudes e assim, resguardar as informações pessoais dos beneficiários.

O INSS é responsável por administrar o pagamento de diversos benefícios previdenciários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br Foto: divulgação

Golpes envolvendo o INSS

O INSS desempenha um papel vital na sociedade brasileira, gerenciando a distribuição de benefícios para mais de 37 milhões de pessoas em todo o território nacional. Estes beneficiários, que usufruem de aposentadorias, pensões, auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), são, contudo, frequentemente alvejados por indivíduos mal-intencionados, que empregam táticas de engenharia social para obter informações sensíveis. Essa prática não está restrita apenas a beneficiários do INSS; é uma estratégia comum também contra clientes de diversos bancos, o que torna indispensável a constante vigilância para evitar repassar dados pessoais durante chamadas desconhecidas.

Identificar uma ligação legítima do INSS requer precaução e informação. O primeiro passo é verificar o número de origem da chamada. Através do site e do aplicativo Meu INSS, os beneficiários podem consultar os números de telefone oficiais da autarquia federal. Se o número que originou a ligação não estiver listado entre os contatos oficiais, é altamente provável que se trate de uma tentativa de fraude. Essa verificação é uma barreira essencial para evitar que dados pessoais caiam em mãos erradas, potencialmente levando a prejuízos financeiros e violações de privacidade.

Especificamente, os segurados que estão na fila de espera da autarquia podem ser contatados pelo número (11) 2135-0135. É essencial estar ciente de que este número é somente para chamadas de saída e não tem funcionalidade de WhatsApp. Qualquer tentativa de contato por mensagens instantâneas ou chamadas recebidas deste número deve ser tratada com suspeita. Além disso, o INSS mantém uma central de atendimento oficial, o 135, operando de segunda a sábado, das 7h às 22h, dispondo também de um serviço eletrônico 24 horas por dia, todos os dias da semana. Recorrer a esses canais oficiais é uma maneira segura de clarificar qualquer dúvida sobre a legitimidade de uma chamada recebida.

Segurança da informação

A tentativa de exploração da boa-fé dos beneficiários por parte de golpistas ressalta a necessidade de conscientização e educação sobre segurança da informação. O acesso a informação correta e precisa sobre os procedimentos do INSS é um recurso valioso na luta contra fraudes, permitindo que os beneficiários possam autenticar as chamadas recebidas, impedindo assim, o repasse involuntário de informações pessoais a terceiros mal-intencionados.

A incidência de fraudes e golpes, infelizmente, está intrinsecamente relacionada à amplitude e relevância do INSS no cenário nacional. Portanto, é imperativo que beneficiários se armem com conhecimento e prudência, evitando assim cair em armadilhas que possam comprometer sua segurança e bem-estar financeiro. Além do mais, esquemas fraudulentos não só afetam individualmente, mas também corroem a integridade e a eficácia dos sistemas de benefícios previdenciários, destacando a urgência de uma consciência coletiva e de medidas preventivas robustas.

Neste contexto, a atenção meticulosa aos detalhes das chamadas recebidas e a consulta proativa aos recursos e canais oficiais do INSS são as principais defesas contra o comprometimento de informações sensíveis. A responsabilidade é compartilhada; enquanto o INSS deve garantir transparência e facilidade de acesso à informação, os beneficiários devem, por sua vez, manter uma postura ativa e informada, salvaguardando assim, a sua privacidade e segurança.

