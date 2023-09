Mudança do INSS para pessoa com deficiência: aposentadoria por idade

Após décadas de dedicação e comprometimento, cada trabalhador brasileiro, independentemente do gênero, começa a imaginar o próximo capítulo de suas vidas: a aposentadoria. Esta é uma recompensa justa, proporcionada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após anos de contribuições regulares. No entanto, para muitos brasileiros portadores de alguma deficiência, surge uma questão importante: a possibilidade de se aposentar por idade, apesar de suas limitações físicas. Continue lendo para saber mais sobre o que diz a lei sobre tal regra.

Saiba o que diz a lei sobre a possibilidade de pessoas com deficiência se aposentarem por idade. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Alterações no seu benefício

Após anos de trabalho duro e salários que, na maioria das vezes, não eram considerados o dos sonhos, todo o trabalhador brasileiro, seja homem, seja mulher, começa a pensar no inevitável: o merecido descanso e o início do recebimento da aposentadoria, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após os anos de contribuição correspondentes para cada gênero, segundo a legislação.

No entanto, muitos brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, frequentemente levantam a questão sobre a possibilidade em portadores de alguma limitação física se aposentarem por idade. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda as regras.

Idade e deficiência

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reconhece o direito à aposentadoria por idade para pessoas com deficiência, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 142. Esta provisão é destinada especificamente a indivíduos que contribuíram para a Previdência Social durante 15 anos e podem documentar a presença da deficiência durante esse período.

Requisitos exigidos pelo INSS

Como indica o nome do benefício, a aposentadoria por idade para pessoas com deficiência leva em conta tanto a idade quanto o grau de deficiência do requerente. Independentemente do grau de deficiência, a idade mínima para se qualificar é de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres.

A aposentadoria por idade para pessoas com deficiência também exige um período de carência de 180 meses, validado através de contribuições mensais para a Previdência Social. Isso funciona como um período de espera mínimo antes de se tornar elegível para a aposentadoria.

Quem pode solicitar?

Vale ressaltar que os candidatos não precisam visitar uma agência do INSS para iniciar o processo de aposentadoria. Os pedidos podem ser feitos online através da plataforma Meu INSS ou por um representante nomeado.

No entanto, os requerentes devem comparecer pessoalmente para exames médicos e avaliações biopsicossociais, e serão notificados sobre as datas de agendamento com antecedência.

Benefícios adicionais

13º Salário: Os beneficiários de aposentadoria por idade com deficiência têm direito a um 13º salário, baseado em suas contribuições para a Previdência Social. No entanto, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é uma ajuda financeira para cidadãos de baixa renda, não inclui um pagamento extra.

Pensão por morte: Além do 13º salário, os beneficiários da aposentadoria por deficiência também podem solicitar uma pensão por morte, que é concedida aos dependentes do beneficiário falecido.

Etapas para solicitar o benefício pelo Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS. Faça login e selecione “Novo pedido”. Ou, use o campo de busca para digitar “deficiência” e escolher o benefício ou serviço desejado. Acompanhe o status do seu pedido em “Consultar Pedidos”. Caso seja necessário um atendimento presencial para verificar alguma informação, você será notificado com antecedência.

É fundamental manter suas informações pessoais atualizadas no sistema, incluindo um endereço de e-mail válido e número de telefone celular, para receber notificações do INSS.

*Com informações do portal.gov.br