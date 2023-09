Nota: Serasa faz alerta para cartões de crédito ainda em setembro; confira

Após identificar um aumento expressivo no número de inadimplentes entre os brasileiros, a Serasa emitiu um alerta para reiterar a importância de um uso prudente do cartão de crédito, evitando dívidas desnecessárias e promovendo a saúde financeira do consumidor. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba as principais dicas da empresa.

Serasa faz alerta para cartões de crédito ainda em setembro. | foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sinal de alerta para cartões

A Serasa, uma das principais autoridades em crédito no Brasil, divulgou recentemente informações vitais para os portadores de cartão de crédito. A intenção é minimizar a probabilidade de inadimplência e incentivar a adoção de hábitos financeiros saudáveis.

Consequências do uso inadequado do cartão de crédito

Conforme enfatizado pela Serasa, a utilização imprudente do cartão de crédito pode desencadear um ciclo de dívidas, além de resultar na aplicação de juros elevados se houver atraso no pagamento da fatura. O aviso destaca que o uso de cartões de crédito correspondia a 29,54% do total de dívidas dos brasileiros – um percentual alarmante.

Para aqueles com dificuldades de crédito, o cartão de crédito realmente pode ser um recurso valioso para reorganizar as finanças, desde que seja manuseado com prudência para que o mesmo acabe não sendo o causador de uma verdadeira bola de neve em dívidas.

Dicas da Serasa

Com a finalidade de evitar a inadimplência, a Serasa sugere que os usuários de cartão de crédito sigam os conselhos mencionados, logo abaixo:

Limite a 30% da renda o valor comprometido com a fatura do cartão de crédito;

Utilize o cartão somente para despesas imprescindíveis e evite usá-lo para compras recorrentes;

Resista à tentação de usar todo ou quase todo o limite do cartão;

Procure renegociar as dívidas para retomar o controle de sua vida financeira.

Renegociação de dívidas

A Serasa disponibiliza um serviço de renegociação de dívidas que pode proporcionar descontos de até 90%. Para se beneficiar dessa oferta, basta visitar os canais digitais da Serasa para consultar e conhecer mais sobre as alternativas de renegociação, que incluem descontos consideráveis e opções de parcelamento.

Dentre as condições especiais oferecidas, é possível escolher a que melhor se adequa ao seu orçamento, garantindo que você não comprometa mais do que 30% da renda mensal. Caso seu nome esteja negativado, a instituição credora deverá retirá-lo da lista de inadimplência em até cinco dias após o pagamento.

