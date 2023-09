Açúcar com cocô de rato: Anvisa já confirmou e proibiu; entenda

Após denúncias recebidas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entidade responsável por estabelecer normas e regulamentos para garantir a qualidade dos produtos e serviços disponíveis aos consumidores brasileiros, realizou testes em um lote específico de uma popular marca de açúcar e tomou uma medida drástica em relação ao produto que continha irregularidades. Saiba mais detalhes, a seguir.

Anvisa recolheu pacotes de açúcar após identificar lotes contendo fezes de roedores. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Anvisa em ação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entidade responsável por estabelecer normas e regulamentos para garantir a qualidade dos produtos e serviços disponíveis aos consumidores brasileiros, tomou uma medida drástica em relação a uma marca de açúcar.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o produto e a marca que cometeu infrações relacionadas à vigilância sanitária.

Leia mais: Anvisa: chiclete e vitaminas estão na linha fogo da autoridade

Ratinhos apreciadores de açúcar

Relembrando um acontecimento de 2014, reportado pelo portal ‘G1’, a Anvisa proibiu a venda de um lote de açúcar cristal da marca Nevada. A razão para esta medida emergencial foi a descoberta de contaminação no produto, confirmados após a realização de restes que indicaram a presença de fezes e pelos de roedores acima do limite tolerado, conforme publicado no ‘Diário Oficial’ à época.

Açúcar da marca Nevada foi recolhido das prateleiras após infringir normas sanitárias. | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O lote em questão, identificado como MO5-LOT 0307 do açúcar cristal Nevada, tinha validade até março de 2016. A Anvisa agiu rapidamente para garantir a retirada deste lote das prateleiras dos supermercados. O açúcar era fabricado pela empresa Mercavalle Mercantil Vale do Sol, situada na cidade de Contagem, Minas Gerais. As irregularidades encontradas no produto apontavam para riscos à saúde dos consumidores e falhas no processo de produção.

A situação da marca Nevada, atualmente

Hoje, a marca Nevada continua ativa no mercado. A proibição da Anvisa foi específica para aquele lote contaminado. Sendo assim, os demais produtos da marca podem ser adquiridos normalmente nos supermercados.

Reprodução / Vecteezy

Leia também: Anvisa toma DECISÃO e proíbe produtos que muitos usavam para EMAGRECER e ter filhos