Modo “paredão” do WhatsApp: veja como impedir algumas conversas

Uma nova funcionalidade do WhatsApp tem oferecido aos usuários um maior controle sobre suas conversas e uma camada extra de privacidade, permitindo que eles bloqueiem e ocultem certas conversas quando necessário. Continue a leitura, logo abaixo, e aprenda o passo a passo de como bloquear seus bate-papos de maneira rápida e prática.

Aprenda o passo a passo de como bloquear seus bate-papos de maneira rápida e prática. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conversa bloqueada

O WhatsApp introduziu uma nova funcionalidade que eleva o nível de privacidade no aplicativo. Agora, os usuários têm a opção de bloquear conversas selecionadas e armazená-las em uma pasta separada.

Continue a leitura, logo a seguir, para entender as vantagens do novo recurso e aprender o passo a passo de como bloquear sua conversa considerada particular.

Entendendo o bloqueio de conversas

Antes de aprender como bloquear um papo específico, é preciso entender as principais funções do recurso e o que de fato ocorre após o bloqueio.

Quando você oculta uma conversa, nem o conteúdo da mensagem nem o nome do contato serão exibidos nas notificações. Em vez disso, você receberá uma notificação genérica que diz: “WhatsApp: 1 nova mensagem”. Para preservar a privacidade dos seus arquivos de mídia, será necessário desbloquear a conversa se quiser salvar automaticamente os arquivos de mídia na galeria de fotos do seu celular.

Notificações permanecem ativas

É importante destacar que a nova função também permite ocultar conversas em grupo e conversas silenciadas. No entanto, as chamadas não ficarão ocultas – você ainda receberá notificações de chamadas de conversas individuais ou em grupo ocultas.

Quando você oculta uma conversa no seu celular, ela fica oculta somente nesse dispositivo. As conversas não ficarão ocultas nos demais dispositivos conectados à sua conta do WhatsApp, como no seu computador.

Backup não altera bloqueio

Caso você restaure um backup do WhatsApp em um novo aparelho, as conversas que estavam ocultas continuarão ocultas nesse novo dispositivo. Para acessar as conversas ocultas, será necessário configurar um método de autenticação no aparelho, como o Face ID ou a impressão digital.

A pessoa com quem você está conversando não será notificada de que você ocultou a conversa. Por fim, antes de ocultar uma conversa, é preciso desarquivá-la.

Sem mais delongas, aprenda, logo abaixo, como realizar o bloqueio de uma conversa em específico.

Aprenda como bloquear suas conversas do WhatsApp

Veja o passo a passo abaixo:

Selecione a conversa que deseja bloquear e toque em “Dados da Conversa” > “Bloqueio de Conversa”. Escolha a opção “Bloquear essa conversa com impressão digital ou reconhecimento facial”. Acesse a pasta de conversas bloqueadas e toque em “Ver” para visualizar a conversa.

