Consignado do FGTS aumenta antecipação para 12 anos; entenda

Considerada de baixo risco para os credores, a modalidade de empréstimo do saque-aniversário segue batendo recordes no que se refere a busca de brasileiros por esse tipo de antecipação do FGTS. Por conta disto, muitos bancos estão disponibilizando linhas de crédito que permitem aos trabalhadores brasileiros antecipar parte de seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por longos períodos. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais informações sobre as recentes mudanças.

Antecipação a perder de vista

Cada vez mais instituições financeiras estão disponibilizando linhas de crédito que permitem aos trabalhadores brasileiros antecipar parte de seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Essa modalidade de empréstimo é considerada de baixo risco para os credores, uma vez que o pagamento é assegurado pelos recursos do FGTS, que funciona como uma espécie de poupança do trabalhador. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais informações sobre as recentes mudanças.

Retiradas por saque-aniversário ultrapassam R$ 3 bilhões

Em algumas dessas instituições bancárias, os brasileiros podem comprometer até 12 anos de seus saques aniversário ao contratar empréstimos. Neste ano, o volume de dinheiro liberado por meio dessa modalidade já ultrapassou em mais de R$ 3 bilhões o montante emprestado durante todo o ano de 2022.

De acordo com informações do jornal O Globo, até 1º de setembro de 2023, os trabalhadores brasileiros anteciparam um total de R$ 49,6 bilhões, enquanto em todo o ano de 2022 esse valor alcançou R$ 46,8 bilhões.

Procura recorde em apenas 3 anos

Desde 2020, quando o saque-aniversário foi criado, cerca de 17 milhões de pessoas contrataram mais de R$ 112,3 bilhões em empréstimos tendo o FGTS como garantia.

Para as instituições financeiras, o crescimento dessa modalidade de empréstimo se deve às baixas taxas de juros, que atualmente partem de 1,33% ao mês, inferiores às do crédito consignado.

Além disso, a facilidade na contratação e a forma como o pagamento não impacta o orçamento mensal das famílias também contribuem para essa expansão.

Entenda o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma opção que permite aos trabalhadores receberem uma parte do saldo disponível em suas contas do FGTS todos os anos, no mês de seu aniversário.

No entanto, ao optar por essa modalidade, o cotista abre mão do saque-rescisão, o que significa que não poderá sacar o valor integral em caso de demissão sem justa causa, mesmo mantendo o direito à multa rescisória.

2 anos para mudar de modalidade

Para reverter a escolha entre as modalidades, é necessário aguardar um período mínimo de 24 meses. O pedido de mudança pode ser feito por meio do site ou aplicativo FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Considerando os valores contratados, a média de empréstimo por pessoa é de aproximadamente R$ 6 mil. Ao contratar a antecipação, parte ou todo o saldo do FGTS fica bloqueado para quitar a dívida.

