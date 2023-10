Precisando de aumento? Veja quando e como pedir

Após alguns anos de profissão ou trabalhando na mesma empresa por um longo período, é natural que o profissional pense em um aumento, um modo de buscar a valorização do seu trabalho. Mas você saberia como falar sobre um eventual aumento salarial com seu chefe? Continue a leitura, a seguir, e saiba o que deve ser considerado antes de pedir uma subida de salário.

A hora certa de subir seu salário

Você sabe como falar sobre um evento aumento salarial com seus superiores? Em algum momento da sua carreira profissional, é provável que se depare com a necessidade de pedir uma valorização financeira em seu cargo.

No entanto, essa situação pode ser desconfortável se você não estiver adequadamente preparado, e um pedido mal planejado pode resultar em uma resposta negativa. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba as melhores dicas para falar sobre este assunto na hora certa.

As condições ideais para um aumento salarial

Antes de mais nada, além de considerar a situação financeira da empresa, é fundamental avaliar seu desenvolvimento dentro da organização e fundamentar seus argumentos com dados concretos que sustentem sua perspectiva e ajudem a alcançar seu objetivo desejado.

Pedir um aumento salarial requer um planejamento cuidadoso, tanto por parte do profissional quanto da empresa. Portanto, ao conversar com seu líder, é importante ter uma compreensão completa da situação atual da empresa e de como sua posição afeta os ganhos para ambas as partes.

Embora seja uma situação comum no mercado de trabalho, é essencial considerar alguns pontos antes de solicitar um aumento salarial, evitando fazer o pedido em momentos inadequados em relação à condição financeira da empresa ou ao seu próprio mérito profissional.

Analisar o cenário atual da empresa

Como mencionado acima, antes de marcar uma reunião com seu chefe para discutir um aumento salarial, é essencial que você reserve um tempo para avaliar a situação em que a empresa se encontra e se há um equilíbrio positivo nas finanças.

Normalmente, as empresas estabelecem uma época do ano para definir metas para o próximo ano e avaliar os lucros obtidos na temporada anterior.

Para solicitar um aumento, é indispensável que você tenha uma compreensão sólida da situação financeira atual da empresa. Se a empresa estiver enfrentando dificuldades financeiras, seu pedido tem grandes chances de não ser bem visto.

Pesquisa de mercado

Além de analisar a realidade da sua empresa, é fundamental ter conhecimento sobre a média salarial em sua área de atuação. As empresas costumam basear os salários dos funcionários em critérios estabelecidos pelo mercado.

Portanto, é importante pesquisar quanto profissionais na sua área ganham em outras empresas. Se você acredita que seu salário está abaixo da média ou desvalorizado, é uma boa ideia reunir dados concretos para respaldar seu pedido. Manter uma rede de contatos com colegas de profissão que tenham uma realidade profissional semelhante também pode ser útil.

Demonstrar comprometimento com a empresa

Ser um profissional comprometido faz toda a diferença não apenas para ganhar a confiança dos colegas, mas também para avançar na carreira. Um histórico de trabalho bem executado pode influenciar positivamente sua solicitação de aumento.

Lembre-se de que os ambientes corporativos são altamente competitivos e as informações sobre o desempenho dos funcionários podem circular entre os empregadores.

Escolhendo a hora certa

A melhor hora para solicitar um aumento salarial é quando você demonstrou resultados concretos e tem a certeza de que seu trabalho está agregando valor à empresa, seja em termos financeiros ou organizacionais.

No entanto, é importante abordar essa questão com cautela e sem pressa, pois pedir um aumento na hora errada pode prejudicar sua solicitação e até mesmo a sua imagem junto aos seus superiores. Antes de tomar essa decisão, avalie cuidadosamente a situação atual da empresa e do setor em que atua.

