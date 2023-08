Começou! iPhone por apenas R$ 1,5 mil no novo leilão da Receita

Uma oportunidade única foi anunciada pela Receita Federal, para aqueles que desejam comprar produtos como IPhones e até laptops por um preço realmente atraente. O leilão terá um total de 118 lotes, com 43 deles contendo produtos da marca Apple. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre quem pode participar do pregão da Receita.

O leilão da Receita Federal possui inúmeros produtos com lances mínimos tentadores | Imagem: Mohamed Boumaiza / unsplash.com

Vai começar o leilão

A Receita Federal apresenta uma oportunidade exclusiva para os interessados em adquirir produtos da Apple a preços altamente acessíveis! Chega agora o mais recente leilão da Receita Federal, com um foco especial nos lotes localizados na região Norte do Brasil.

Ao todo, uma oferta impressionante de 118 lotes, sendo notáveis 43 deles carregando os produtos icônicos da badalada marca Apple. Saiba mais detalhes sobre o novo leilão da Receita Federal, a seguir.

Leia mais: Este é o verdadeiro truque para fazer a bateria durar mais (Android e iPhone)

Quais produtos estão sendo leiloados?

Os lotes repletos de produtos Apple encontram-se em cidades como Boa Vista (RR), Pacaraima (RR), Bonfim (RR), Porto Velho (RO), Macapá (AP), Manaus (AM) e Belém (PA). Contudo, é importante destacar que a Receita não compartilha todos os detalhes sobre os modelos em oferta, não fornecendo informações sobre sua condição (nova ou usada), inclusão de acessórios ou até mesmo se estão operacionais.

A gama de ofertas abrange um iMac (M1), disponível por R$ 12,7 mil, além de dois iPhone 14 Pro Max de 256GB por R$ 1.550 cada, e um MacBook Air de 256GB (M1), a um valor impressionante de R$ 1.100. Entre as alternativas, certos lotes englobam uma variedade de produtos Apple; exemplificando, o lote 9 inclui 3 iPhones sem caixa e acessórios (modelo não especificado), 3 iPads 3ª geração, um iPhone 11 Pro Max e um iPhone 14 Pro Max, tudo por R$ 7.550.

Requisitos para participação no leilão

Indivíduos interessados em participar do leilão precisam possuir um CPF válido e um certificado digital em vigor, pois o procedimento ocorre integralmente online. O certificado digital pode ser adquirido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), e será empregado para acessar o site do leilão de forma adequada, permitindo a participação na negociação.

Produtos não possuem garantia

É válido mencionar que esses lotes estão acessíveis tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. É importante ter em mente que os produtos leiloados não são providos de garantia para consertos futuros ou eventuais trocas. Além disso, a Receita Federal não assegura que todos os produtos leiloados estão em perfeitas condições de funcionamento.

Corra para dar o lance

Para concluir, as propostas serão aceitas até as 20h do dia 4 de setembro. Depois do encerramento das ofertas, as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, programado para ocorrer em 5 de setembro. Os ganhadores dos lances deverão realizar a retirada dos produtos pessoalmente.

Leia também: Já dá para consultar o dinheiro parado na Receita Federal; veja quando você recebe