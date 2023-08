Este é o verdadeiro truque para fazer a bateria durar mais (Android e iPhone)

Quem tem um celular sempre se preocupa em descobrir os mais diversos truques para mantê-lo em sua eficiência máxima, o que inevitavelmente inclui descobrir como fazer a bateria durar mais.

E a boa notícia, para quem se preocupa especificamente com esse tópico, é que realmente é possível manter a carga deste aparelho por mais tempo, não importa se ele seja do sistema iOS ou Android.

E mais detalhes sobre isso podem ser conferidos a seguir.

Muitos usuários de smartphone querem fazer a bateria durar mais | Imagem: Sten Ritterfeld / unsplash.com

Esta vontade de fazer a bateria durar mais é antiga

Independentemente de uma pessoa ter um celular Android ou iOS, ela de fato pode fazer a bateria durar mais por meio de um truque essencial que visa justamente prolongar a vida desse componente. E ele existe basicamente desde “o início dos tempos”, no lançamento do primeiro smartphone.

Porém, ocorreu uma situação no mínimo curiosa, na qual a passagem do tempo acabou “enterrando” esta necessária peça de sabedoria coletiva, por meio da qual seria realmente possível deixar a vida útil de todas as sessões do dispositivo móvel inteligente mais longa, antes de ser preciso colocá-lo na tomada novamente.

Quando o lendário Steve Jobs fez a primeira apresentação do iPhone, o Android já havia iniciado seu caminho nesse terreno que, há pelo menos 10 anos, parecia totalmente inexplorado.

Na apresentação em questão, que contou até mesmo com uma ligação telefônica de brincadeira, Steve foi hábil e sutil para esconder alguns detalhes importantes que acabariam por levar os primeiros usuários de seu produto a terem muita dor de cabeça.

A primeira surpresa que estas pessoas tiveram estava ligada ao fato deste iPhone ser limitado, longe de ser um aparelho realmente multitarefa.

Porém, o maior desconforto talvez tenha sido o fato de que não havia como fazer a bateria durar mais, sendo que ela também era muito limitada e pouco eficiente.

O verdadeiro truque para fazer a bateria durar mais no celular

Desde o lançamento do primeiro iPhone e até mesmo do primeiro Android, ficou nítido que os usuários acabariam tendo problemas em relação à autonomia da bateria.

E a verdade é que, desde então, este ponto obteve grande melhoria, sendo que atualmente é possível finalizar o dia tendo mais carga do que antes.

Porém, a primeira geração destes dispositivos já contava com um recurso ativo por padrão, que acaba “drenando” a energia do aparelho de forma desnecessária.

Trata-se basicamente da interface de configuração relacionada à conexão com o wi-fi: esta seção foi criada seguindo a lógica adotada na telefonia móvel, fazendo com que a antena do aparelho fique o tempo todo buscando se reconectar.

Com a rede wi-fi, porém, o contexto é um pouco diferente, uma vez que é preciso utilizar uma senha para de fato conseguir usar a internet.

Desta forma, tanto o iPhone quanto os celulares Android têm configuração para procurar o sinal de internet de forma automática, sendo que este recurso afeta a bateria lentamente.

Logo, quem quer fazer a bateria durar mais deve desativar esta opção, de forma a manter cada carga por muito mais tempo e evitar ter que colocar o aparelho no carregador mais vezes do que gostaria.

