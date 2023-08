A melhor festa de TODAS é a deste signo, segundo a astrologia

Ocasiões especiais, conquistas pessoais como uma formatura ou promoção de trabalho e datas comemorativas, como o seu próprio aniversário ou de alguma pessoa querida merecem, de fato, a melhor festa possível. Além disso, cada signo do zodíaco possui sua própria maneira particular e única de festejar esses momentos especiais. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Conheça os signos mais chegados a uma boa e animada festa. | Foto: rdne-stock-project / Pexels

Um jeito particular de se comemorar

O reconhecimento das ocasiões significativas e as conquistas pessoais é algo que merece destaque, certo? Seja aniversários, promoções no trabalho, formaturas ou até mesmo aquisições de carros novos, todas essas situações são motivos para celebrar, independentemente da abordagem escolhida.

Além disso, cada signo zodiacal possui sua própria maneira peculiar de festejar esses momentos especiais. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Saiba como cada signo curte uma festa

A seguir, o renomado astrólogo Ricardo Hida esclarece, em detalhes, as preferências de comemoração de cada signo do zodíaco.

Áries

Os arianos, apaixonados por adrenalina, muitas vezes deixam os preparativos de uma celebração importante para a última hora. Entretanto, essa abordagem não os incomoda, pois gostam de tomar as rédeas da situação. Como competidores natos, eles fazem questão de que o evento seja memorável, seja a festa mais incrível ou a viagem mais comentada entre os amigos, buscando impressionar e até mesmo provocar inveja.

Touro

O luxo e a boa comida são elementos que resumem a abordagem taurina à comemoração. Antes mesmo de pensar na lista de convidados ou na data do evento, os taurinos priorizam a qualidade e a abundância do que será servido. É altamente provável que a festa aconteça em um cenário temático, pois têm uma afinidade por detalhes desse tipo. A presença de um chef renomado ou de um promotor famoso somente aprimora a experiência.

Gêmeos

Originalidade e jovialidade são conceitos centrais no mundo dos geminianos. Por essa razão, eles abraçam seus momentos especiais cercados por um grupo diversificado de pessoas, frequentemente em encontros fora do comum.

Dado seu forte vínculo com a comunicação, as celebrações geminianas frequentemente atraem pessoas influentes e podem seguir um tema relevante. A possibilidade de festas a fantasia não deve ser descartada.

Câncer

Para os cancerianos, a família é a pedra angular de suas vidas. Como resultado, qualquer ocasião é motivo para reunir familiares, seja em uma festa ou durante um fim de semana no campo. No entanto, a tarefa mais desafiadora é criar a lista de convidados, pois desejam incluir todos os parentes próximos, evitando que alguém se sinta excluído.

Leão

Não importa a situação, os leoninos sempre encontram motivo para celebrar – seja um nascimento, casamento ou até mesmo um divórcio! A natureza festiva dos leoninos os leva a enviar convites com bastante antecedência, assegurando a presença de todos. Tamanha é sua empolgação que eles podem até se endividar para garantir que os convidados desfrutem de abundância e diversão.

Virgem

Assim como qualquer um, os virginianos apreciam a celebração de momentos especiais e o fazem com precisão, organização e meticulosidade. Seja uma festa ou uma viagem, tudo é planejado com extremo cuidado. O virginiano é conhecido por verificar repetidamente se seus convidados estão bem atendidos. Suas celebrações podem não ser extravagantes, mas sempre apresentam qualidade excepcional.

Libra

Os librianos têm um gosto por festas – e festas elegantes, para ser mais específico! As celebrações organizadas por Libra frequentemente recebem cobertura nas colunas sociais devido à sua repercussão. Poucos sabem o quanto eles se empenham na preparação, já que desejam garantir a satisfação de todos. Isso resulta na reputação de serem os anfitriões supremos do zodíaco.

Escorpião

Os escorpianos não hesitam em investir consideravelmente para celebrar momentos importantes. Vale ressaltar que sua lista de convidados é composta exclusivamente por pessoas muito próximas, em eventos intimistas e minuciosamente planejados. Eles dão atenção aos detalhes para garantir que a celebração seja memorável.

Sagitário

Não seria surpresa se fosse um sagitariano que popularizou os “destination weddings”, pois para eles, não há nada melhor do que celebrar uma ocasião especial viajando. Planejamento excessivo não é uma característica desse signo, pois têm confiança de que, no final, tudo se resolverá. No entanto, um ritual, independentemente de qual seja, é indispensável – até mesmo um casamento com um falso Elvis Presley em Las Vegas.

Capricórnio

Gastar dinheiro em celebrações não está nos planos dos nativos de Capricórnio. Eles acreditam que seus recursos financeiros são mais bem investidos em bens duráveis do que em festas passageiras. A justificativa para essa abordagem econômica é a expectativa de que sempre haverá insatisfação por parte de alguns convidados em relação ao que é oferecido, levando-os a preferir investir em algo tangível.

Aquário

A noção de um casamento coletivo é provavelmente uma invenção de um aquariano, assim como a tendência de celebrar “mesversários” ao longo do mês. Embora evitem convenções, os aquarianos reconhecem a importância de reunir amigos para celebrar momentos especiais, mesmo que isso envolva uma simples pizza em uma noite de sábado antes de uma maratona de filmes.

Peixes

É inegável que os piscianos não são os melhores em lembrar datas importantes ou em organizar festas. Mesmo quando se comprometem a celebrar algo, é provável que algo saia dos trilhos durante o evento. No entanto, as celebrações piscianas carregam um profundo significado simbólico. Outro traço pisciano é sugerir que os convidados façam doações para causas altruístas em vez de trazer presentes materiais.

