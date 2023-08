3 signos conquistarão sorte em dobro até dia 31 de agosto

Embora pouco explorado por boa parte da população brasileira, o horóscopo chinês é simplesmente um sistema literalmente milenar: um ramo da astrologia que se baseia em um ciclo de exatamente 12 animais, com cada um deles representando um ano diferente, e se baseia, também, nos 5 elementos da natureza e suas respectivas combinações.

Abaixo estão os animais aos quais os anos chineses são associados:

1. Rato

2. Boi

3. Tigre

4. Coelho

5. Dragão

6. Serpente

7. Cavalo

8. Cabra

9. Macaco

10. Galo

11. Cão

12. Porco

Já os 5 elementos da natureza, que influenciam as tendências e as características a cada ano, podendo dar sorte em dobro para os seus nativos, são Madeira, Metal, Terra, Água e Fogo.

Os signos chineses também influenciam a personalidade dos indivíduos

Muitas pessoas, tendo o conhecimento acima exposto, creem que o ano em que nasceram acaba influenciando a personalidade, com base no signo animal a ele ligado. Isso pode representar sorte em dobro, por exemplo, bem como acontecimentos específicos no campo amoroso ou no campo profissional.

Vale frisar, ainda, que o horóscopo chinês representa uma parte extremamente importante da cultura chinesa.

Mas, indo direto ao ponto: existem 3 signos que, ao que tudo indica, viverão um verdadeiro golpe de sorte até o último dia de agosto, e todos eles serão apresentados a seguir.

Os signos que terão sorte em dobro até o dia 31

E os signos chineses sortudos neste final de agosto são:

O signo Tigre

A coragem, a ambição e a liderança marcam este signo, que terá a chance de provar seu potencial no quesito profissional.

Seus nativos receberão convites e propostas para projetos importantes, que têm tudo para abrir novos caminhos. Os negócios lucrativos também podem surgir, bem como a concretização de ideias que estão pausadas.

O signo Macaco

Para os nativos do signo do Macaco, a sorte em dobro estará no quesito financeiro, uma vez que uma oferta de negócio extremamente vantajosa pode aparecer, garantindo estabilidade nas finanças.

Uma bonificação no trabalho ou mesmo um aumento salarial também é uma possibilidade para este fim de mês. Mas, independentemente de qual seja a fonte do dinheiro, a melhor dica é investi-lo corretamente.

O signo Cão

Por fim, para os nativos deste signo o foco estará no fortalecimento dos laços afetivos: eles estarão mais amorosos e felizes até o dia 31, o que definitivamente irá favorecer relacionamentos amorosos.

Mesmo quem está solteiro, por sinal, poderá ter sorte em dobro ao se abrir para conhecer outras pessoas, ou mesmo ao tentar se conectar de forma mais emocional a alguém especial.

Por fim, vale frisar que, mesmo as previsões do horóscopo chinês apontando para somente estes 3 signos, isso não significa que os outros 9 também não possam viver seus momentos de sorte e alegria até o final do mês de agosto.

Afinal, tudo depende da forma como cada pessoa interpreta os acontecimentos em sua vida. Isso sem citar o fato de que o ano de 2023 ainda está longe de acabar, e muitas coisas incríveis ainda podem acontecer para todos.

