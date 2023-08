Como os ladrões podem se beneficiar destas novidades dos carros?

O advento da IoV (Internet dos Veículos) está trazendo uma série de benefícios aos seus respectivos donos. Entretanto, abre um grande alerta sobre as possibilidades de furtos por parte de criminosos especializados. A conexão do veículo diretamente com à internet possui vários fatores positivos — mas requer uma maior atenção por parte das fabricantes e até mesmo dos donos dos veículos, haja vista que qualquer vulnerabilidade pode ser explorada por criminosos.

Como funciona a IoV?

Trata-se de uma série de funcionalidades que são implantadas nos veículos através do acesso à internet. Aprimorando até mesmo tecnologias do passado, como é o caso do GPS direto por satélite e até mesmo reprodução de mídias no rádio instalado no veículo.

Agora é possível obter o acesso ao GPS com integração direta com à internet, facilitando ainda mais a conexão e a tornando muito mais eficaz. Otimizando rotas, atualizando em tempo real e até mesmo aprimorando os primeiros passos da direção automática.

Logo — se trata do futuro dos veículos. Entretanto, acaba abrindo margem para ataques através da internet — injetando códigos maliciosos a fim de explorarem as falhas do sistema operacional criado pela fabricante.

Portanto, os donos de veículos tecnológicos precisam ter um cuidado a mais. Por mais que os criminosos possam encontrar maneiras de invadir o sistema através de IP ou semelhantes — na maioria das vezes precisará ter a autorização do usuário, que muita das vezes ocorre de maneira implícita.

Como proteger o veículo desses golpes?

A maior parte dos golpes precisará passar pela mão dos proprietários dos veículos. É necessário entender que o veículo tendo conexão com à internet, poderá ser invadido a qualquer momento. Por mais que forte que seja a tecnologia, não é tão simples invadir um sistema sem passar de maneira manual pelo setor de login.

Será nessa etapa que os criminosos podem ter a ajuda dos próprios donos. Portanto, é importante ficar atento a essas dicas abaixo:

Mensagens: jamais aceite mensagens desconhecidas no veículo. Caso surja no painel o pedido de conexão com um novo dispositivo, mas ninguém dentro do veículo fez o requerimento — é recomendado cancelar no exato momento. Caso contrário, poderá estar autorizando a entrada direta do criminoso no sistema do carro.

USB: evite que terceiros insiram pendrives ou dispositivos USB no veículo. Alguns veículos podem ser contaminados por vírus maliciosos que liberam o acesso para terceiros através de um simples pendrive.

Mecânicos: sempre leve o veículo nas oficinas autorizadas, levar o veículo em oficinas de baixa credibilidade pode abrir margem para que os dados sensíveis do veículo sejam clonados e posteriormente criminosos usem isso para furtarem o automóvel.

Portanto, são dicas práticas que ao serem exercidas pelos donos de veículos acabam reduzindo em mais de 90% as chances do veículo ser furtado por criminosos especializados na área.

