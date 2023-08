ATENÇÃO! Ministro dá “spoiler” sobre lançamento de novo programa social ainda em agosto

O programa Voa Brasil, que foi desenvolvido com o intuito de democratizar o acesso a passagens aéreas, mantém sua previsão de lançamento para o final de agosto, conforme afirmou o Ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. Entenda, logo abaixo, como funcionará o programa de passagens aéreas do governo federal e quem terá direito.

Foto: Tania Rêgo – Agência Brasil

Voa Brasil está confirmado

A iniciativa visa oferecer passagens aéreas a um custo aproximado de R$ 200 por trecho voado e, inicialmente, beneficiará aposentados e pensionistas. O aplicativo associado ao programa permitirá aos beneficiários a compra de até duas passagens anuais, com a possibilidade de levar um acompanhante.

Marcado para ser inaugurado ainda neste mês, o programa Voa Brasil busca gerenciar as passagens ociosas das companhias aéreas, especialmente durante os períodos de menor demanda. A ideia é disponibilizar o acesso a passagens por meio do aplicativo, e o primeiro grupo a usufruir desse benefício serão os aposentados e pensionistas. O ministro destacou a intenção de testar a eficácia do programa com esse público inicial antes de sua ampla implementação.

Descontos em hotéis e incentivo ao turismo

Alinhado com a visão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa deverá colaborar com o Ministério do Turismo para promover descontos em hotéis durante as épocas de menor movimento turístico, incentivando assim o turismo interno. Ademais, haverá esforços para capacitar os aeroportos a lidar com um aumento significativo no número de passageiros.

Os cálculos do Ministério estimam que cerca de 50 mil passagens serão disponibilizadas mensalmente pelo valor de R$ 200. O ministro destacou a colaboração com o Ministério do Turismo nesse empreendimento, enfatizando o potencial benefício para a indústria hoteleira e a infraestrutura aeroportuária.

Cancelamentos da 123Milhas

Sobre os cancelamentos anunciados pela 123Milhas, Márcio França revelou que está em diálogo com Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública, e com o Ministério do Turismo para buscar uma solução. O ministro expressou a opinião de que embora uma proibição não seja necessária, algum tipo de regulamentação é importante para garantir responsabilidade nesse setor, considerando o impacto nas expectativas dos passageiros.

De acordo com a 123Milhas, os valores já pagos pelos clientes serão reembolsados na forma de vouchers para uso na plataforma. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) entrou em contato com a empresa para esclarecimentos e ressaltou que a opção pelo voucher não deve ser imposta e que o reembolso deve ser feito de forma a não prejudicar os consumidores.

Potencial das hidrovias

Durante a cerimônia de abertura da Navalshore, o ministro também destacou a importância das hidrovias para o desenvolvimento do país. Ele ressaltou que, apesar dos atuais 17 a 18 mil quilômetros de vias navegáveis, poderíamos facilmente ter até 45 mil quilômetros com mais recursos e conhecimento.

Márcio França mencionou a Região Norte como um foco para investimentos, salientando a necessidade de melhorar os barcos que transportam passageiros naquela região. Com a expectativa de uma injeção de valores e créditos, a meta é modernizar os meios de transporte fluvial, que atualmente atendem a uma grande quantidade de pessoas de forma inadequada.

No evento, o ministro expressou que as hidrovias têm potencial para serem as “rodovias do futuro”, destacando a importância de aproveitar essa infraestrutura natural para o desenvolvimento econômico e logístico do Brasil.

