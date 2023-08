Não é de hoje que os cientistas procuram maneiras de evitar ou amenizar os impactos do câncer na vida das pessoas. Trata-se de uma doença muito séria e que anualmente é responsável pela morte de mais de 10 milhões de pessoas. Logo — encontrar um alimento que auxilia na prevenção dessa condição é de suma importância: ainda por cima sendo algo totalmente natural. Conheça este alimento poderoso que é um excelente auxiliador no combate ao câncer.

Estudo afirma comer ESTA fruta reduz 60% chance de câncer | Foto de National Cancer Institute na Unsplash

Este alimento ajuda na prevêncão do câncer

Através de uma pesquisa comandada por algumas universidades britânicas ficara possível constatar o consumo de um determinado alimento a fim de combater o câncer — principalmente em pessoas que já possuem uma tendência a ter a doença em razão da predisposição genética.

O estudo que foi publicado em uma das revistas cientifícias mais renomadas sobre o assunto — analisou mais de mil pessoas por quatro anos. Todas portadoras da síndrome de Lynch. Uma síndrome que resulta em uma certa desordem genética — o que acaba elevando ainda mais as possibilidades de uma pessoa ser portadora de câncer.

Bem como cânceres no ovário, útero, intestino e pâncreas. Logo — o estudo comprovou que a ingestão de amido resistente é um grande aliado no combate e prevenção ao câncer. Este composto é encontrado em aveia e principalmente em banana verde.

Cerca de 50% dos voluntários foram submetidos ao consumo diáriod e 30 gramas de suplementos à base do composto. Os demais consumidram doses de placebo. Os que consumiram o amido resitente tiveram uma redução de até 60% em vários tipos de câncer — principalmente nos ligados ao intestino.

Leia mais: Comida não pode ser colocada no pote de feijão! Veja como congelar corretamente

Escolha do amido tem uma explicação

Em razão do estudo ficou verificado que o amido possui uma ação positiva na vida dos portadores da síndrome de Lynch. Na qual alguns tipos de cânceres podem até recuarem e ter as chances de aparição reduzidas em até 60%.

Isso porque o amido possui uma característica interessante: não é absorvido pelo intestino delgado. Tornando-se resitente no intestino grosso e acaba fermentando. Tornando-se alimento para as bactérias benefícas presentes no organismo humano.

Logo após essa revelação acerca dos cuidados e benefícios do amido no combate e prevenção do câncer — os cientistas hão de avançar nas pesquisas a fim de conseguirem extrair mais informações desses dados obtidos.

Haja vista que nas próximas pesquisas os cientistas epseram explorarem a atuação da aspirina no combate ao câncer no intestino grosso — haja vista que em estudos passados a medicação foi responsável pela redução de até 50% de ter a doença.

Portanto — após a validação do estudo será possível comprovar que a banana verde realmente é um forte aliado na prevenção da doença. Garantindo mais saúde aos seus consumidores.

Leia mais: Aviso: governo alerta para aumento de casos de doença perigosa no Brasil