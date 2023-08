Comida não pode ser colocada no pote de feijão! Veja como congelar corretamente

Congelar sua comida é uma prática valiosa para prolongar a frescura e durabilidade dos produtos e garantir os padrões de consumo adequados. No entanto, o processo de descongelamento pode apresentar desafios em relação ao sabor e à textura. A seguir, confira, em riqueza de detalhes, a melhor forma de congelar e descongelar os alimentos e o que pode, e não pode ser congelado.

O certo e o errado na hora de congelar

Em entrevista ao g1, Elke Stedefeldt, colaboradora da Associação Brasileira de Nutrição, destaca a importância da qualidade do congelamento na textura pós-descongelamento dos alimentos. Vamos explorar abordagens eficazes para preservar a qualidade dos alimentos no congelador e evitar erros comuns, de acordo com especialistas, logo abaixo.

Congelamento rápido para melhores resultados

Profissionais enfatizam que o congelamento rápido é fundamental para alcançar os melhores resultados. O congelamento lento tende a formar cristais de gelo maiores, os quais podem danificar as células dos alimentos e comprometer sabor e textura. Em contraste, o congelamento rápido leva à formação de cristais menores, preservando a integridade dos alimentos.

A indústria utiliza equipamentos de congelamento ultrarrápido, mas em casa, é possível adotar práticas que garantam um congelamento eficiente. Congelar alimentos individualmente e em porções menores é altamente recomendado, evitando a formação de cristais grandes. Além disso, manter espaço no freezer para uma circulação adequada de ar é essencial.

Descongelamento pede estratégia

O princípio é simples: alimentos que congelam rapidamente também descongelam rapidamente. Se as orientações de congelamento forem seguidas, você estará no caminho certo. No entanto, outros aspectos também são cruciais. Margot Lambert, professora de gastronomia, sugere evitar congelar grandes peças de carne, optando por porções menores antes do congelamento.

Planejar as refeições com antecedência e permitir que os alimentos descongelem na geladeira durante 24 horas é o ideal. Isso evita que os alimentos fiquem expostos a temperaturas que favoreçam a multiplicação de micro-organismos.

Alternativas inteligentes para o descongelamento

Quando o descongelamento na geladeira não é possível, o micro-ondas pode ser uma alternativa viável. Sua velocidade limita a exposição dos alimentos a micro-organismos. No entanto, é importante notar que essa abordagem pode afetar a textura dos alimentos. Descongelar sob a torneira, na pia ou dentro de um recipiente com água não é aconselhável, pois expõe o alimento a possíveis contaminações.

Escolha de embalagens adequadas

A seleção adequada de embalagens desempenha um papel crucial na manutenção da qualidade dos alimentos congelados. Margot Lambert e Denis Calvo concordam que recipientes de plástico polipropileno e filme plástico são as opções mais indicadas. Essas embalagens preservam a integridade dos alimentos e reduzem os riscos de contaminação.

Ao entender os processos de congelamento e descongelamento e seguir práticas eficazes, é possível manter a qualidade dos alimentos congelados. Ao aplicar métodos de congelamento rápido, planejar o descongelamento com antecedência e escolher embalagens adequadas, você pode aproveitar plenamente os benefícios do congelamento de alimentos.

Congelamento de alimentos

Quando se trata de congelar alimentos, há certos aspectos a serem considerados para garantir que o processo seja eficaz e que os alimentos ainda sejam seguros e saborosos após o descongelamento.

O que pode ser congelado?

Basicamente, quase todos os tipos de alimentos podem ser congelados com sucesso, mas é essencial pensar no propósito final do alimento após o descongelamento. Enquanto o congelamento não prejudica o valor nutricional, a textura pode ser afetada, especialmente em alimentos ricos em água.

Frutas, verduras e legumes

Frutas, verduras e legumes contêm alta quantidade de água, o que pode resultar em mudanças desagradáveis de textura após o descongelamento. Congelar frutas é ideal para fazer sucos, sorvetes, geleias e incorporá-las em preparações onde a textura não é crucial, como massas de bolos.

O mesmo vale para verduras utilizadas em preparos, como recheios ou temperos. Legumes também são melhores consumidos frescos devido à sua alta composição de água, mas partes não utilizadas podem ser congeladas para futuros caldos.

Líquidos

Congelar líquidos exige atenção para evitar que o recipiente se rompa devido à expansão. Evitar potes de vidro é recomendado, pois podem quebrar sob a pressão do congelamento. Deixar espaço na embalagem para a expansão do líquido é uma precaução inteligente, evitando que a tampa se solte ou o recipiente se rache.

Alimentos com amido

Alimentos ricos em amido, como tubérculos e produtos à base de farinha, tendem a perder textura devido à alteração das fibras em baixas temperaturas. Em geral, não é aconselhável congelar alimentos com amido, mas exceções podem ser feitas se eles forem utilizados posteriormente em preparações onde a textura não é crítica.

Laticínios com pouca gordura

Laticínios de baixa gordura, como leite, iogurtes e queijos leves, podem separar água e gordura, resultando em alterações irreversíveis na textura. É preferível manter esses produtos na geladeira, na parte mais fria, para preservar sua qualidade.

Prazos de congelamento

A duração de armazenamento no congelador varia conforme o tipo de alimento. Alimentos in natura, como frutas e verduras, duram de 30 a 45 dias. Proteínas animais podem ser mantidas por até 60 dias. Alimentos secos com poucos ingredientes perecíveis podem ser congelados por até 90 dias.

DICA: É importante etiquetar os alimentos com a data de congelamento para evitar perdas e garantir o consumo seguro.

