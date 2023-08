Mercúrio retrógrado no céu até dia 26! Aprenda como sobreviver às mudanças

Um dos fenômenos astrológicos mais reconhecidos e que frequentemente gera apreensão é o chamado “Mercúrio retrógrado”. Embora não seja uma ocorrência rara, este ano em particular trará esse evento quatro vezes, e a terceira delas está prestes a acontecer. Com isso em mente, elaboramos um guia para ajudar você a enfrentar o período de Mercúrio Retrógrado em agosto de 2023. Durante essa fase, o planeta que rege as comunicações aparenta mover-se para trás em relação à Terra, e essa retrogradação está programada para começar em 23 de agosto, estendendo-se até 15 de setembro.

O que é Mercúrio retrógrado e porque é tão temido?

Antes de mais nada, é essencial esclarecer que o fenômeno do “Mercúrio retrógrado” envolve um movimento aparente em que o planeta parece retroceder, mas isso ocorre somente em relação à perspectiva da observação da Terra – na realidade, o planeta não está retrocedendo fisicamente.

Se você deseja aprofundar-se e compreender todas as nuances do Mercúrio retrógrado e como esse fenômeno pode influenciar sua vida, recomendamos a leitura deste material.

Dentro da Astrologia, cada planeta tem um significado particular em nossas vidas (saiba mais aqui). Quando um planeta está retrógrado, isso sinaliza um momento de revisão e reflexão sobre as áreas de nossa vida associadas a esse planeta.

Mercúrio simboliza a comunicação, o pensamento e a inteligência. Portanto, quando entra em um período retrógrado, é possível que haja mal-entendidos nas conversas, acordos não saiam conforme o planejado, contratos precisem ser reavaliados e haja falhas em equipamentos de comunicação e internet, entre outros.

Muitas pessoas têm receio dessas influências, pois a comunicação desempenha um papel vital em nossas vidas, mas não é uma situação tão alarmante. Aliás, como em todos os trânsitos astrológicos, também há oportunidades a serem exploradas nesses momentos.

Como sobreviver?

Lidar com o período de Mercúrio retrógrado não é tão complexo quanto muitas pessoas imaginam – com um pouco de cautela e atenção redobrada, é possível enfrentá-lo tranquilamente. No entanto, existem alguns aspectos que merecem uma consideração especial, e é por isso que elaboramos um guia repleto de dicas valiosas.

É fundamental lembrar de revisar todos os detalhes de maneira minuciosa, seja duas, três, quatro ou quantas vezes for necessário. Evite assinar contratos, acordos ou qualquer documento relevante durante esse período. Isso inclui transações significativas, como a aquisição de um imóvel, a contratação de profissionais ou a formação de novas parcerias/projetos. Aliás, se você estiver planejando alguma compra ou venda importante, é mais sensato esperar até que o período de Mercúrio retrógrado tenha passado e o trânsito normal seja retomado. Certifique-se de fazer backups de seus dados, salvar todos os seus textos e enviar documentos relevantes para outra pessoa, a fim de evitar perdas ocasionadas por falhas de internet ou de equipamentos. Não confie apenas na sorte e planeje meticulosamente se estiver prestes a fazer uma viagem. É sempre aconselhável reservar um tempo extra, caso imprevistos ocorram no percurso e causem atrasos.

Dicas para o seu momento

A experiência do período de Mercúrio retrógrado pode variar de pessoa para pessoa, uma vez que esse fenômeno ocorre em uma área específica do seu Mapa Astral.

Por esse motivo, é altamente recomendável consultar previsões personalizadas para entender as áreas que merecem uma atenção especial. Para fazer isso, basta seguir estas etapas:

Identifique a casa astrológica em que Mercúrio está posicionado no seu Mapa Astral Personalizado. Talvez seja necessário rolar o menu lateral dos trânsitos ativos (localizado à direita) até encontrar a posição do planeta. Essa informação será exibida de maneira semelhante à imagem a seguir (por exemplo: Mercúrio na Casa 4). Clique no trânsito correspondente a Mercúrio e você encontrará, na seção à esquerda, previsões relacionadas à sua vida, tanto durante o período em que o planeta estiver direto quanto durante sua retrogradação. Ao clicar na notificação de “atenção” para o Mercúrio retrógrado, você terá acesso a informações mais detalhadas sobre esse trânsito em particular. Essas informações podem incluir vídeos com dicas do astrólogo Alexey Dodsworth para ajudá-lo durante esse momento.

É importante lembrar que o Mercúrio retrógrado não é totalmente negativo. Na verdade, se você souber aproveitar esse período para uma autoavaliação, um planejamento mais eficaz e a prevenção de erros, ele pode se revelar uma fase incrivelmente proveitosa.

